Prefeita Adriane Lopes participa do lançamento da campanha do agasalhado 2023

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) lançou nesta segunda-feira (15), a 7ª Campanha do Agasalho 2023. Como em todos os anos, o foco é atender a população que vive em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas em mais de 30 pontos, distribuídos pela cidade, por qualquer pessoa, empresa ou comunidade, até o dia 20 de julho.

Com início no dia 1º de maio, a solenidade de abertura que aconteceu ontem, no Instituto Mirim de Campo Grande contou com o apoio da prefeita Adriane Lopes, de secretários, adjuntos, vereadores, deputados e também da iniciativa privada, onde cada representante presente realizou as primeiras doações.

Todas as secretarias municipais, a Prefeitura e o Instituto Mirim de Campo Grande são pontos de coleta. Neste ano, a academia Work Out, o Shopping Bosque dos Ipês, Shopping Campo Grande e Pátio Central Shopping também abraçaram a campanha e são pontos de coleta.

O frio não espera, por isso, as entregas serão realizadas em duas datas, sendo a primeira dia 20 de junho e a segunda dia 20 de julho. Conforme as doações vão chegando, a equipe do FAC realiza a triagem e separa as peças que serão entregues, pelas assistentes sociais nas sete regiões da Capital nas comunidades mais vulneráveis.

“Estou muito feliz com a presença de todos vocês que vieram aqui hoje de coração aberto no intuito de servir. Se no ano passado o Fundo de Apoio arrecadou 14 mil peças, vamos dobrar essa meta e arrecadar 30 mil peças. Eu gosto de desafios e aquecer a quem mais precisa tem que ser um desafio nosso. É de iniciativas como essa que nós transformamos vidas”, destacou a Chefe do Executivo Municipal, Adriane Lopes.

Lançamento campanha do agasalho 2023



A campanha, que teve início no dia 1º de maio já arrecadou dezenas de roupas de frio. As peças não precisam ser novas, mas devem estar em boas condições de uso. Além de mantas e cobertores, também é possível doar calças, blusas de frio, meias, gorros e calçados. Para quem não puder sair de casa a doação pode ser retirada na residência. Para isso, é preciso entrar em contato pelo telefone do FAC 2020-1361 para que o pedido seja analisado e agendado.

“A cada edição nossa campanha ganha mais apoiadores. Campo Grande sempre teve um público acolhedor e participativo. Contamos com a participação de todos para que possamos, a cada ano, aquecer mais pessoas. Pois, mãos que doam amor, nunca ficam vazias”, enfatiza a coordenadora geral do FAC, Adir Diniz.

O Fundo de Apoio à Comunidade é diretamente vinculado ao Gabinete do Prefeito e tem por finalidade a realização de ações e desenvolvimento de programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

Visando o atendimento ao cidadão com extrema carência financeira, o FAC desenvolve ações em conjunto com a comunidade e parceiros que auxiliam com doações de alimentos, roupas, calçados e outros produtos de primeira necessidade.

Dentre as ações do Fundo, destacam-se também, os programas e projetos que têm por objetivo o desenvolvimento das potencialidades dos cidadãos carentes, através da realização de cursos, palestras e oficinas que visam a capacitação profissional para inclusão no mercado de trabalho e aumento de renda.

Campanha Do Agasalho 2023

Até o dia 20 de julho nos pontos abaixo:

Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) – Av. Fábio Zahran, 6000

Instituto Mirim – Avenida Fábio Zahran, 6.000

Prefeitura de Campo Grande – Avenida Afonso Pena, 3297

Secretarias Municipais: Endereços disponíveis aqui (https://www.campogrande.ms.gov.br/sites-institucionais/)

Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Pátio Central Shopping – Rua Marechal Rondon, 1380 – Centro (também entrada pela Dom Aquino) – Das 8h às 19h

Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Academia Workout365 – Rua Dr. MichelScaff, 185 – Chácara Cachoeira



Mais informações pelo telefone e Whatsapp 2020-1361.