Prefeita Adriane Lopes prestigia Festival do Hambúrguer

Nem mesmo a mudança no clima neste domingo (28) impediu que os campo-grandenses fossem curtir o último dia do Festival do Hambúrguer de Campo Grande. Ontem, data em que foi celebrado o Dia Mundial do Hambúrguer, 15 mil lanches foram vendidos durante o evento. O evento inédito na capital reuniu, em três dias, 35 estabelecimentos, dez atrações musicais e milhares de visitantes.

“Foram três dias incríveis, superando a expectativa de público. É muito gratificando constatar que a população prestigia as ações de lazer e cultural em nossa cidade. Os empreendedores encerraram o domingo contentes com as vendas e nós, como gestores públicos, muito animados com o movimento que o local recebeu. A prefeitura tem tratado com muita responsabilidade todos os setores e no caso da cultura e gastronomia, a criatividade tem sido estratégia impulsionadora do desenvolvimento econômico aqui na Capital”, avalia a prefeita Adriane Lopes.

“Realizamos um festival lindo, que reuniu o melhor da gastronomia, música boa e o mais importante: muitas famílias. Nossa intenção é sempre proporcionar eventos diferenciados e o Festival do Hambúrguer já está no Calendário de Eventos de Campo Grande. Tudo foi planejado e organizado para oferecer à nossa população a melhor experiência possível”, afirmou Mara Bethânia Gurgel, secretária municipal de Cultura e Turismo.

“Já estivemos em muitos festivais por todo o Brasil e em nossa primeira edição aqui em Campo Grande, não ficamos devendo em nada para os eventos nacionais. Tudo isso só foi possível devido a entrega e comprometimento dos Hamburgueiros do MS e todo o apoio da Prefeitura, que não mediu esforços para a realização do festival. Ainda estamos extasiados com o sucesso”, afirmou Wesley Bugre, coordenador dos Hamburgueiros do MS.

Carlinhos, proprietário de uma das lanchonetes mais tradicionais da capital, já está à espera da segunda edição. “Foi top, sensacional! Nós tínhamos noção de que seria um evento grandioso, mas não esperávamos tanto. A organização foi impecável. Ano que vem estaremos aqui novamente”.

Para Rafael Portinari, que participou do festival com trio de mini-hambúrgueres e sucos naturais, a experiência foi muito positiva. “As expectativas eram grandes e foram superadas. O hambúrguer é um dos pratos mais consumidos em nossa cidade e merecia um evento só para ele. Sabíamos que seria um sucesso enorme”.

ÚLTIMA NOITE

A última noite do festival foi marcada por muito hambúrguer e música boa. Os shows ficaram por conta dos sertanejos Max e Gabriel e o rock das bandas O Bando do Velho Jack e Muchileiros. Muito animadas, Andrea Ferrero e a filha Lavínia, de 6 anos, não perderam um dia do evento. “Viemos os três dias e adoramos tudo. Provamos vários lanches e a Lavínia curtiu todos os shows. Foi uma festa incrível”.

Beatris Araújo não se importou com o clima mais ameno e quis finalizar o domingo saboreando um delicioso lanche. “Foi uma missão quase impossível escolher apenas um hambúrguer, entre tantas opções. A gente percebe que tudo é muito bem feito e com ingredientes de ótima qualidade. Todos estão de parabéns, o evento está maravilhoso”.

CIDADE DOS EVENTOS

O local onde acontece a Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, foi o espaço que recebeu a 1ª edição do Festival do Hambúrguer. O espaço, que todos os anos recebe o público para as festividades natalinas e em março foi transformado na Cidade da Páscoa, transformou-se nos últimos dias na Cidade do Hambúrguer.

O casal Poliana Weiler e Genilton Carrara, que curtiu o evento em clima romântico, aprova a utilização do espaço para a realização de eventos gastronômicos e culturais. “Estou achando maravilhoso que este espaço seja ocupado com ações como essa. Eu participo de tudo que acontece aqui. É ótimo para tirar as pessoas de casa, trazer novidades e movimentar a cidade”, afirmou Poliana.