Prefeita Adriane (PP) garante mais ruas asfaltadas no Bairro Jardim Tarumã

Os moradores do Jardim Tarumã estão felizes com o início do processo para execução da Etapa B do projeto de drenagem e pavimentação de mais três importantes vias do bairro: as ruas Zona Sul, Antonio Luiz de Freitas e Manoel Francisco Leal. A licitação foi realizada na semana passada e a empresa vencedora está em vias da assinatura do contrato para iniciar as obras.

Essa é mais uma frente de obras que a Prefeita Adriane (PP) dará sequência em Campo Grande. A Prefeitura está executando obras de drenagem e pavimentação também nos bairros Oliveira, Jardim Centenário, Vila Nasser, Vila Lídia/Sírio Libanês, Jardim Seminário, Jardim Noroeste, Jardim Monte Alegre e North Park. E prepara nova licitação para prosseguir com a drenagem e pavimentação no Bairro Nova Lima - depois que as empresas que executavam as obras rescindiram os contratos no ano passado.

“Esse é mais um importante investimento que a Prefeitura leva para os bairros de Campo Grande. A administração está buscando recursos incansavelmente, com o objetivo de levar asfalto para o maior número possível de ruas de bairros. O compromisso é fazer o melhor sempre para dar à população qualidade de vida, e promover o desenvolvimento econômico e social para a cidade”, enfatiza a Prefeita Adriane, do Progressistas.

No Jardim Tarumã, na etapa anterior, a Prefeitura pavimentou as ruas Maria Isabel, Portela e França. Agora, o investimento beneficiará a região que vem crescendo e ganhou o residencial Portal das Laranjeiras.

Eduardo Marques Pereira da Silva é síndico do Lote I do condomínio, e diz que o asfalto é esperado há tempos pelos moradores. “Esta obra de pavimentação é muito importante para os moradores do Bairro Jardim Tarumã, pois trará mais conforto para as pessoas irem ao mercado, as crianças para escola e também é um apoio à linha circular de ônibus”, comentou ele. O Lote I do Parque dos Laranjais tem 144 apartamentos, onde moram aproximadamente 240 pessoas.

Brenda Hellen, outra moradora do bairro, destaca que com o asfalto vem a melhoria para os usuários do transporte coletivo. “Com o asfalto melhora muito, acaba com a poeira nos dias secos e com o barro quando chove. ”

Um dos maiores projetos de vias estruturantes dos últimos anos está sendo executado pela atual gestão municipal, sob o comando da prefeita Adriane (PP), na região Oeste de Campo Grande. São mais de R$ 78,7 milhões sendo investidos na execução de 15,2 km de drenagem e 13,8 km de pavimentação asfáltica. A obra vai criar uma nova rota entre o Polo Empresarial Oeste e bairros Nova Campo Grande, Jardim Carioca e Serradinho a bairros como Portal Caiobá, Jardim Tijuca, desafogando o tráfego da Avenida Duque de Caxias, principal via de acesso ao Pantanal sul-mato-grossense.

Além disso, a Prefeitura investe mais de R$ 41,8 milhões em drenagem, pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas no Bairro Nova Campo Grande. E concluiu no ano passado a ponte de concreto de 40 metros sobre o córrego Imbirussu, ligando o Jardim Carioca ao Polo Empresarial. A obra encurta em aproximadamente 7 km o percurso até a Avenida Duque de Caxias. E para amenizar o problema dos alagamentos em dias de chuva, está sendo construído uma bacia de amortecimento com capacidade para reter 50.929,99 metros cúbicos de água da chuva.

Outra obra de infraestrutura importante foi a drenagem e pavimentação da Rua dos Gonçalves, já entregue à população. Com esse investimento, a Prefeitura criou um novo caminho para quem sai da região do bairro Pioneira e Jardim Botafogo com destino a Avenida Guaicurus. Antes, era preciso enfrentar o grande movimento da Avenida da Divisão. Com o sistema de drenagem, resolveu-se também o problema do alagamento da Avenida Guaicurus em tempos de chuva. Quando isso ocorria, os motoristas tinham que usar o canteiro da avenida para atravessar o trecho.