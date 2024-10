Prefeita vistoria força tarefa contra estragos da chuva na Capital

A prefeita Adriane Lopes (PP), foi às ruas de Campo Grande nesta 5ª.feira (10.out.24), vistoriar uma força tarefas das equipes das secretarias para reparar estragos provocados pela forte chuva que atingiu a Capital sul-mato-grossense na 4ª.feira (9.out.24).

Ao todo, cerca de 50 funcionários da Solurb e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) se uniram para promover reparos nas imediações do Córrego Segredo, em Campo Grande. Com o auxílio de seis caminhões e duas retroescavadeiras, eles fizeram a limpeza das ruas, que estão cheias de pedras e galhos.

“É hora de agir e as equipes já estão nas ruas, desobstruindo as vias e restabelecendo a circulação para garantir uma resposta rápida à população. Como gestora, tenho a responsabilidade de tomar decisões rápidas e estamos correndo contra o tempo para que a cidade volte à normalidade. Sabemos que muitos desses problemas são resultado da falta de planejamento urbano e do crescimento desordenado da cidade. Em dois anos, já conseguimos avanços significativos, como a intervenção no córrego Reveilleau, que solucionou o problema de alagamento na Via Park. E estamos atuando em outras regiões críticas”, declarou a prefeita.

Por volta das 9h, a equipe estava na rotatória da Avenida Rachid Neder, removendo detritos do córrego e da via. Na Avenida Prefeito Heráclito Diniz Figueiredo, outros trabalhadores lidavam com a grande quantidade de folhas e galhos acumulados.

A maioria da equipe se concentrou nas ruas do Bairro Nossa Senhora das Graças, especialmente na Rua Três Marias, onde um muro de obra desabou.

A tempestade que ocorreu na noite da 4ª trouxe chuvas de 60 milímetros e causou diversos impactos, como árvores caídas e casas inundadas. O Cemtec reportou 2.450 raios registrados durante o evento. Adriane publicou um vídeo nas redes sociais fazendo as vistorias. Veja no link.