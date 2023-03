Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de manicure e pedicure

A Prefeitura de Campo Grande está com as inscrições abertas para o Curso de Manicure e Pedicure. As aulas gratuitas terão início no dia 20/03 e seguem até o dia 31/03, no período vespertino, das 13h30 às 17h, na Associação de Moradores do Jardim Campo Alto, localizada na Rua Lafaiete, 13. A realização é da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv).

Serão 25 vagas para pessoas que pretendem ter uma renda extra ou até mesmo uma nova profissão.

O curso visa formar alunos que, com um pequeno investimento, consiga gerar uma renda organizando seu próprio horário de acordo com sua disponibilidade diária. Para a professora Layssa Oliveira, ministrante do curso, as aulas serão importantes para o futuro da pessoa que pensa no mercado de trabalho com olhar empreendedor. “A arte de fazer as unhas das pessoas é muito satisfatória. É uma profissão linda que leva autoestima tanto para o profissional, quanto para os clientes”, declara Layssa.

As aulas vão abordar a cutilagem, esterilização e esmaltado, detalhando o preparo das unhas desde a cutícula até a esmaltação.

Data: 20 a 31 de março

Horário: 13h30 às 17h

Vagas: 25

Professor: Layssa Oliveira

Local: Associação de Moradores do Jardim Campo Alto

Endereço: Rua Lafaiete, 13

Informações e inscrições: (67) 3331-6169 – Johnny Fernandes