Prefeitura abre inscrições para o Cursinho Preparatório Gratuito 2024

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), está com inscrições abertas para o cursinho preparatório para vestibular e Enem, o Preparajuv. Os alunos interessados deverão acessar o link: https://sejuvcg-inscricao-preparatorio-vestibular.cheetah.builderall.com/inscricao e realizar a inscrição, que segue até o dia 29 de fevereiro.

O projeto que iniciou em 2023, já atendeu mais de 200 jovens de todas as regiões da Capital. Para o acadêmico Angelo Silva Torraca, aprovado em História na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o cursinho foi de total apoio para a seu ingresso à universidade. "As aulas do Preparajuv foram um complemento das minhas aulas escolares, um ensino bom e completo, que me ajudou muito na hora das provas", conta.

AULÃO

O PreparaJuv inicia no próximo dia 02 (sábado), com o "Aulão Prepar@Juv", das 7h30 às 11h30 e é aberto ao público. As aulas do Cursinho acontecem às terças e quintas-feiras (Turma 1) no período vespertino: das 13h30 às 17h, e terças e quintas-feiras (Turma 2) e período noturno: das 18h30 às 21h30. Aos sábados os aulões acontecem o período matutino, das 8h às 12h.

As disciplinas ministradas são: Português, Redação, Biologia, Matemática, Química, História e Física e as aulas acontecerão na Uniderp, avenida Ceará, 333, Bairro Miguel Couto. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 3314-3577.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS