Prefeitura abre processo seletivo para contrataÃ§Ã£o de condutor de ambulÃ¢ncia do SAMU

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (SEGES) e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), está com processo seletivo aberto para contratação de motorista de veículos pesados (condutor de ambulância), que irão atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As inscrições devem ser realizadas, presencialmente, nos diasq 14 e 15 de março de 2023, no horário das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30, no Auditório da Subsecretaria de Políticas para a Mulheres (SEMU), localizado na Rua 15 de Novembro (esquina com a Rua 13 de Junho), n. 1.373 – Centro.

O candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

Ficha de Inscrição preenchida pelo próprio candidato, conforme formulário constante (disponível para download no endereço eletrônico: www.campogrande. ms.gov.br/seges/processoseletivo; Cópia e original de um documento oficial de identificação com foto (preferencialmente a Carteira Nacional de Habilitação/CNH); Curso de Condutor de Ambulância e/ou Motorista de Veículos de Urgência e Emergência; Cópia e originais dos comprovantes de capacitação, atualização, aperfeiçoamento ou qualificação profissional na área da saúde e/ou que tenham afinidade com as atribuições da função, realizados a partir de 2016, conforme especificado no anexo II do Edital; Cópia e originais da documentação referente à experiência profissional comprovada como Condutor de Ambulância e/ou Motorista de Veículo de Urgência e Emergência, nos termos da normativa assinalada no subitem 6.4 do Edital.

Ao efetivar a inscrição, o candidato receberá comprovante, devidamente autenticado, por membro ou representante da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, como documento comprobatório da realização de sua inscrição Conforme o edital, estão sendo ofertadas oito vagas. O salário é de R$ 1,6 mil. O período de contratação é por um ano e a carga horária é de 12h/36h.