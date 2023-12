Prefeitura apresenta a empresários projeto de revitalização da Bom Pastor

O projeto da revitalização da Rua Bom Pastor foi concluído e, nesta segunda-feira (18), integrantes da Associação dos Empresários da Avenida Bom Pastor estiveram reunidos na Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, para observar pontos do projeto, tirar dúvidas e discutir melhores alternativas para a obra prevista para ter início em 2024. A prefeita Adriane Lopes esteve presente durante a apresentação do projeto e garantiu a viabilização da obra.

"Esse projeto é essencial e precisamos traçar novos caminhos e metodologias que impactem o mínimo os comerciantes. E por isso estamos apresentando o projeto, pois queremos torná-lo viável, após tirar todas as dúvidas e definir uma proposta válida. A Bom Pastor é referência na cidade e sabemos que toda obra tem necessidade de muito diálogo. Nos colocamos à disposição para entender sobre as demandas dos comerciantes e desta obra", ressaltou a Prefeita.

A subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos, Catiana Sabadin, destacou que o projeto apresentado atende todas as demandas dos comerciantes, pois foi construído junto aos empresários.

"Construímos esse projeto em cima de debates, solicitações e buscando atender às necessidades de engenharia e arquitetura. Um dos pontos que vamos manter a pedido, por exemplo, é manter a mão dupla da via, estabelecer locais de acessibilidade que hoje a via não tem, fazer uma iluminação específica para as pessoas que estão circulando nas calçadas e até a questão da Praça multiuso. Eles solicitaram e nós criamos espaço de estacionamento na Praça para suprir a questão hoje já deficiente da via. Então, todo o projeto foi organizado conforme as solicitações dos empresários e comerciantes da região, além de ouvir os moradores, que residem ali", destacou a subsecretária.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, explicou aos empresários que a expectativa é executar a obra de forma a terminar totalmente os serviços quadra a quadra para, assim, diminuir os transtornos. Ele pediu aos comerciantes que montem uma comissão para que haja mais sugestões para a execução da obra. "Quando olhamos para um projeto dessa magnitude é importante olhar o coletivo. Não tenho dúvidas de que temos um projeto bem estruturado, que vai dar um ganho econômico, que vai colocar nossa Capital em um outro patamar."

"Essa obra de revitalização é esperada pela associação, pelos comerciantes e começamos esse projeto bem pequeno. E a proposta foi aumentando, aumentando e se tornou um sonho. O projeto foi realizado em conjunto e atende as nossas solicitações, até porque existia certo receio sobre o planejamento e organização da obra. Ainda tem muita gente se recuperando de pandemia e de boa parte dos empresários da Bom Pastor, tem essa expectativa de que a obra interfira o menos possível no dia a dia do comércio", enfatizou Jorge Renck, presidente da Associação dos Empresários da Avenida Bom Pastor.

O empresário José Tomás Filho, vice-presidente da Associação, lembrou que os empresários anseiam pela revitalização há alguns anos. "A gente conta com mais de dez anos da associação e esse projeto é extremamente necessário, pois ele dará mais vida à área. Mesmo porque depois de transformada, por força de lei, em uma rua gastronômica, a Bom Pastor ganhou o status e uma visibilidade muito maior. Essa revitalização vai trazer um conforto", disse ele.

O superintendente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Ulysses Conceição Filho, disse que as portas do local estão abertas sempre que houver discussões positivas aos comerciantes.

"A Rua Bom Pastor hoje é um símbolo para Campo Grande a partir de gastronomia e nós sempre vamos colaborar direta ou indiretamente para o desenvolvimento em toda a cidade. Aquele local vai servir de exemplo para outras avenidas que estão também com essa mesma vocação. A Associação Comercial tem mais de 9.100 associados, temos uma relação muito boa com a Prefeitura e o projeto chega em hora oportuna", ponderou o superintendente.

O trecho de revitalização corresponde a 1.400 metros lineares, entre a Avenida Eduardo Elias Zahran e a Rua Domingos Jorge Velho. A previsão é que em janeiro seja aberto o processo licitatório para a obra. Parte do recurso sendo R$ 23 milhões é oriundo do Pró-Cidades e a outra parte totalizando R$ 23 milhões será viabilizado pelo município, totalizando R$ 46 milhões.

A revitalização contempla o alargamento da pista, reforço da drenagem, recapeamento da Bom Pastor, instalação de rede elétrica e de cabeamento de fibra óptica subterrânea, iluminação ornamental e novo paisagismo, criação de baias para estacionamentos; ampliação da via para a melhoria do tráfego de veículos; padronização das calçadas; instalação de ilhas de estar; melhoria no paisagismo com a inserção de mais árvores; inserção de mobiliário urbano. A Praça deverá ter estacionamento, pista de caminhada, espaço para atividades culturais, práticas de exercícios físicos, áreas de convívio com bancos, bebedouros, lixeiras para orgânicos, bicicletários e espaço para instalação de uma feira de produtos orgânicos.

Entre os pontos positivos está o impacto na economia local com estímulo ao fluxo de pessoas nos estabelecimentos comerciais, preservação da identidade cultural, fortalecimento do potencial turístico, promoção da valorização dos espaços públicos e consolidação da Avenida Bom Pastor como referência gastronômica e cultural na cidade.

Entre os objetivos da requalificação estão: padronizar o passeio público e mobiliário urbano; ampliar a acessibilidade universal; embutir as redes aéreas; melhorar arborização e paisagismo; reestruturar as vias transversais, com a implementação de binários; criar identidade visual para o Corredor; Regulamentar o uso de Parklets; Implementar wi-fi em toda via; construir 01 (uma) nova praça; implantar abas nas esquinas e travessias elevadas para pedestres; Implantar Semaforização Inteligente; Instalar Câmeras de monitoramento; modernizar a iluminação pública com lâmpadas de LED; instalar lixeiras para coleta seletiva de resíduos.

