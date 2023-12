Prefeitura de Campo Grande divulga a 1ª lista de designação para as EMEIs

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou nesta sexta-feira (1), a 1ª lista de designação para as EMEIs com os alunos novos.

Foram contemplados 6.369 alunos e os pais ou responsáveis precisam efetivar a matrícula de hoje, dia 1º, até 18 de dezembro na unidade para a qual a criança foi designada.

A lista está disponível na página da Semed www.campogrande.ms.gov.br/semed e no site matricula.campogrande.ms.gov.br.

Segundo a chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, as matrículas precisam ser feitas na unidade para a qual a criança foi designada. "O pai tem que levar as cópias e os documentos originais para efetivar a matrícula até 18 de dezembro, é importante que confira o nome da criança na lista e não perca o prazo".

Adriana alerta ainda que caso o prazo de matrícula seja perdido, a vaga volta para a Semed. "A vaga vai para outra criança na segunda listagem que sai em 11 de janeiro".

De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, o processo de efetivação da matrícula começa hoje, até 18 de dezembro. "É muito importante que os pais e/ou responsáveis estejam atentos à listagem para firmar a matrícula. Nossa preocupação é ele não fazer esse procedimento e depois ficar sem a vaga, então garantir isso neste período é fundamental".

A lista de documentos necessárias, é a seguinte: protocolo de pré-matrícula; certidão de nascimento; RG e CPF do responsável; Cartão do SUS; Carteira de Vacinação; comprovante de residência; NIS Número de Identificação Social (quando for o caso); Identidade, passaporte ou naturalização (se estrangeiro); Número do Cartão Bolsa Família (se houver); Termo de responsabilidade de guarda (se for o caso).

O telefone da Central de Matrículas é o 0800 615 15 15 e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. A Semed está localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS