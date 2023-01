Prefeitura inicia revitalização de unidade de saúde no Arnaldo Estêvão de Figueiredo

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta sexta-feira (27) a revitalização da Unidade de Saúde da Família (USF) Arnaldo Estevão de Figueiredo. É a segunda unidade de saúde a ser contemplada pelo mutirão lançado no último mês.

“Estamos empenhados em cumprir com o nosso compromisso, que é dar melhores condições de trabalho aos nossos servidores e para que a nossa população seja bem atendida. Vamos trabalhar incansavelmente para avançar ainda mais e proporcionar Saúde mais digna e que atenda aos anseios dos nossos cidadãos”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

Divulgação

A unidade está recebendo pintura interna e externa, revisão hidráulica , elétrica, troca de vidros danificados, revisão do telhado, calhas, pisos e calçadas. Estão substituídas as placas da fachada, identificação das salas, além da limpeza de caixa d’água e poda de árvores e grama.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites expectativa é de que as 74 unidades básicas e de saúde da família existentes no Município recebam as melhorias nos próximos dois anos, seguindo um cronograma a ser estabelecido e anunciado pela Sesau.

“Estamos buscando dar condições adequadas para que nossos servidores possam trabalhar cada vez melhor, e isso com certeza irá se refletir na qualidade da assistência prestada à população. O paciente também precisa ter um ambiente em boas condições e mais acolhedor”, ressaltou.

A primeira unidade a ser revitalizada foi a USF Aero Rancho IV. O trabalho é executado pela Divisão de Manutenção Predial da Sesau com mão de obra e recursos próprios.

Divulgação

Outros investimentos

Na projeção de investimentos e melhorias para a área da saúde estão previstas ainda a reforma e revitalização das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dos quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), além do Centro de Especialidades Médicas (CEM) e bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Há previsão ainda da implementação do primeiro Centro de Estudos Municipal de Saúde voltado à capacitação e formação de profissionais da área da saúde. O espaço contará com área total de 430,00 m2, onde serão implantadas sala de informática, biblioteca, salas de aula, sala de reunião, além da recepção e salas administrativas.

Desde 2017, onze unidades de saúde foram inauguradas em Campo Grande nos bairros: Sírio Libanês, Vila Cox, Oliveira, Azaléia, Dom Antônio Barbosa, Zé Pereira, Cristo Redentor, Arnaldo Estevão Figueiredo, Aero Rancho Granja, Santa Emília e Jardim Presidente, sendo essas duas últimas entregues em 2022, além de três Clínicas da Família nos bairros Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho. Outras 30 unidades foram ampliadas e reformadas.