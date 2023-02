Prefeitura inicia revitalização de unidades do complexo de saúde do Nova Bahia

A Prefeitura de Campo Grande lançou nesta sexta-feira (10), a revitalização de mais três serviços da Rede Municipal de Saúde. Os trabalhos irão ocorrer de maneira simultânea na Unidade de Saúde da Família (USF), no Centro Regional de Saúde (CRS) e no Distrito Sanitário, que integram o Complexo de Saúde do Nova Bahia.

A prefeita Adriane Lopes destaca a importância de dar melhores condições de trabalho aos servidores e, consequentemente, de atendimento à população.

“Estamos trabalhando incansavelmente para avançar ainda mais e proporcionar Saúde mais digna e que atenda aos anseios dos nossos cidadãos”, disse.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, serão realizados reparos, pintura geral, layout, manutenção, dentre outros serviços nos três locais.

“A nossa missão é assegurar e trazer mais qualidade no atendimento. Somente a unidade básica do Nova Bahia, por exemplo, é responsável pelo atendimento de mais de 11,5 mil pessoas da região. Portanto, milhares de pessoas serão beneficiadas”, destaca.

Na oportunidade, o secretário agradeceu o apoio e e todo o esforço das equipes da Divisão de Manutenção Predial da Sesau, pela agilidade e agilidade e excelente trabalhado realizado nas unidades. As revitalizações estão sendo executadas com mão de obra e recursos próprios da secretaria.

A expectativa é de que as 74 unidades básicas e de saúde da família existentes no Município recebam as melhorias nos próximos dois anos, seguindo um cronograma a ser estabelecido e anunciado pela Sesau. Até o momento, duas unidades já foram revitalizadas: USF Aero Rancho IV e USF Arnaldo Estevão de Figueiredo.