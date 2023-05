Prefeitura intensifica serviços de manutenção nas zonas rurais de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande trabalha continuamente com as ações de manutenção e zeladoria da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Além do centro e dos bairros, os serviços têm se intensificado também nas zonas rurais do município.

De acordo com a Sisep, estão sendo realizados serviços de reconformação das vias e raspagem mecânica com trabalho das equipes e de máquinas, além da reforma de pontes para garantir um tráfego seguro a população.

Só no ano passado, as cinco equipes que formam a Gerência de Manutenção da Zona Rural, fizeram raspagem mecânica em uma área de 1,5 milhão de m² e foram reconformados 385 km dos 1.200 km de vias vicinais.

Além disso, Campo Grande tem hoje 86 pontes de madeira, sendo seis substituídas por pontes de concreto para dar maior capacidade de carga. Ainda foram reformadas mais seis pontes de madeira e mais quatro estão em processos licitatórios para que sejam reformadas.

Ainda segundo a Secretaria, cerca de 15 mil pessoas vivem na área rural que inclui os distritos de Rochedinho e Anhanduí - onde neste fim de semana, acontece o Programa Todos em Ação, que vai levar uma força-tarefa nas ações de manutenções durante os próximos dias.

Os trabalhos realizados pela Prefeitura nos 1.200 km de vias nas zonas rurais visam atender a esse importante setor, onde são produzidos muito dos alimentos que estarão na mesa dos campo-grandenses.

“Nós somos um lugar de oportunidades para todos e dotar a zona rural da infraestrutura para o desenvolvimento econômico e social dessa população é projetar uma Campo Grande cada vez melhor”, ressalta o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Sahib Neto.