Prefeitura realiza chamamento público para construção de 288 apartamentos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), deu início à convocação de empresas do setor da construção interessadas na execução de 288 unidades habitacionais, sendo 160 no Bairro Novos Estados e 128 no Bairro Monte Castelo. O chamamento público foi oficialmente divulgado nesta quinta-feira (25), através do Diogrande (Diário Oficial do Município).

O primeiro projeto arquitetônico, intitulado Loteamento Conjunto Residencial Nova Bahia, situado no quadrilátero formado pela Avenida Nosso Senhor do Bonfim e pelas Ruas Guanambi, Marquês de Herval e Caldeiras, no Bairro Novos Estados, contemplará 160 unidades habitacionais. Os apartamentos poderão variar em dimensões, podendo ter no mínimo 39,00 m², de acordo com as propostas apresentadas pelas empresas.

Já o empreendimento denominado Loteamento Costa Verde está planejado para acomodar 128 apartamentos, a serem construídos no quadrilátero formado pelas ruas do Horácio, Cebolinha, da Pipa e Cascão, no Bairro Monte Castelo. Cada unidade será composta por área de serviço, banheiro, cozinha, quarto e sala de estar.

O valor máximo estabelecido por unidade habitacional, na data do chamamento, não deverá exceder R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). A empresa selecionada será responsável pela elaboração e aprovação de todos os estudos e projetos exigidos pelos órgãos competentes para a obtenção das licenças necessárias, além dos projetos arquitetônicos e complementares dos empreendimentos propostos.

Os envelopes contendo a documentação necessária para a participação neste edital devem ser entregues à Comissão Especial de Chamamento Público no dia 26 de fevereiro, às 09h, para as empresas interessadas no empreendimento do Novos Estados, e às 15h, para as do bairro Monte Castelo. A entrega deve ocorrer na sede da Agência Municipal de Habitação, localizada à Travessa Iria Loureiro Viana, 415 Vila Oriente.

O edital completo está disponível para retirada na internet, no site oficial da Emha, acessível através deste link https://www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/chamamento-publico/

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS