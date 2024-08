Rompimento de barragem no Nasa Park expõe falhas e mobiliza forças do Estado

Após o rompimento de uma barragem no condomínio de luxo Nasa Park, ao norte de Campo Grande, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), está tomando medidas emergenciais para lidar com a situação e garantir a segurança e o fluxo de veículos na região. O incidente, ocorrido na manhã desta terça-feira (20), provocou a interdição parcial da BR-163, uma das principais rodovias do estado.

Para enfrentar os transtornos causados pelo rompimento, a Agesul orienta que motoristas de veículos pesados utilizem a rota pela MS-244 para acessar a rodovia estadual MS-010, enquanto os veículos leves devem seguir pelo desvio na MS-445. Essa medida visa evitar congestionamentos e garantir que o tráfego na região flua da maneira mais segura possível.

Desde o início da manhã, equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) estão no local para avaliar os danos e tomar as devidas providências. Já foi constatado que a enxurrada atingiu uma residência e danificou parcialmente duas estruturas de criação de animais. Felizmente, não há registro de vítimas fatais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a CCR MS Via estão gerenciando o tráfego na BR-163, que segue operando em apenas uma pista. Enquanto isso, as equipes de emergência trabalham para desviar o fluxo para rotas alternativas e garantir que os motoristas tenham um caminho seguro.

O Imasul está conduzindo um levantamento dos possíveis impactos ambientais causados pelo rompimento, com apoio da Defesa Civil. A investigação inclui um sobrevoo da área afetada e o uso de drones para uma avaliação detalhada. Além disso, a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul enviou peritos criminais para realizar análises técnicas e determinar as causas do incidente.

A comunidade local está sendo mantida informada sobre as ações em andamento, enquanto as autoridades seguem mobilizadas para mitigar os efeitos do rompimento e restaurar a normalidade na região.