São Bento faz acordo de R$ 15 milhões para pagar 250 trabalhadores de MS

A Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul, por meio do Centro de Execução e Pesquisa Patrimonial (CEPP), alcançou um acordo de mais de R$ 15 milhões com empresas do Grupo São Bento, garantindo a quitação de 250 processos trabalhistas e beneficiando o mesmo número de trabalhadores.

A conciliação foi homologada no dia 19 de dezembro pela juíza Fátima Regina de Saboya Salgado, último dia antes do recesso forense. Em regime de plantão, a equipe do CEPP trabalhou intensamente na expedição de alvarás, visando a liberação dos recursos antes do Natal.

Conforme nota divulgada pelo TRT-MS (Tribunal Regional do Trabalho), a lista completa dos beneficiados está disponível nos autos do processo 0024616-29.2020.5.24.0007. Os trabalhadores com ações contra a rede de farmácias são orientados a entrar em contato com seus advogados para confirmar se estão entre os contemplados e verificar a disponibilidade dos valores.

CEPP

Desde sua criação, há cinco anos, o CEPP tem se destacado por solucionar demandas complexas, incluindo casos de grandes empresas como Consórcio UFNIII, Grupo Fortesul, Cifra Segurança, Viação São Luiz e Serviço de Navegação Bacia do Prata, atingindo mais de R$ 220 milhões pagos a trabalhadores.