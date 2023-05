Todos em Ação chega com anúncio melhorias para moradores de Anhanduí

O sábado (13) no distrito de Anhanduí foi de festa e oferta de muitos serviços em comemoração ao primeiro ano de lançamento do Programa Todos em Ação - A Prefeitura mais perto de você. Na ação realizada no distrito nesta manhã, foram anunciadas melhorias para região na área da saúde, educação e da segurança.

A prefeita Adriane Lopes anunciou na ocasião, a mudança da sede da Guarda Civil Metropolitana para um local próprio, em terreno sedido pela Águas Guariroba, além da revitalização da unidade de saúde do distrito que será realizada pela Sesau e da unidade escolar, pelo Programa Juntos Pela Escola.

Todos em Ação



O mutirão, que conta mais de 70 serviços da Prefeitura envolvendo saúde, emprego, atendimentos e serviços de infraestrutura, lançado em maio de 2022, atraiu e atendeu mais de 4.700 pessoas na segunda edição deste ano, realizada na Escola Municipal Isauro Bento Nogueira.

As novidades anunciadas foram muito bem recebidas pelos moradores. “Nossa a gente fica muito feliz com esse olhar, esses serviços oferecidos já ajudam muito a gente e ainda com essas novidades, sem dúvidas um presente para nós“, disse Claudia Pires.

Durante toda esta semana, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) realizaram uma força-tarefa para receber o Programa na região, com varrição, capinagem, poda, limpeza e manutenção de boca de lobo, limpeza e pintura de meio fio, patrolamento, tapa-buraco, troca de lâmpadas e manutenção na iluminação.

Em toda a manhã do sábado, a população contou com atividades culturais e recreativas, atendimentos de saúde, avaliação física, cortes de cabelo, emissão de documentos, sorteio de cestas básicas, entregas de mudas e serviços de orientações nas áreas da defesa dos direitos humanos, desenvolvimento econômico, da educação e outros.

Todos em Ação

A Prefeitura continua oferecendo serviços gratuitos para os moradores da região durante toda a semana após o evento, além de oficinas e diversas outras ações em horários diferenciados.

Para Vanderlei de Souza que veio do estado de São Paulo há poucos meses, a ação é uma grata surpresa e serviu para consulta de sua primeira cachorrinha no novo lar. “Estou achando a ação excelente, nunca tinha visto nada parecido em São Paulo. Quando ouvi pela rádio sobre os serviços, logo pensei em trazer a Tulipa para sua primeira vacinação e ela está saindo também microchipado, muito bom“, conta.

A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) levou para a ação o serviço da Escola de Empreendedorismo e a Sala do Empreendedor, com consultas ao MEI. Além disso foi oferecido o atendimento de inscrição estadual para produtor rural.

O Fundo de Apoio à Comunidade ofertou à comunidade cestas com verduras, legumes frutos e adubo da produção da Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA). Além do sorteio de cestas básicas e o varal solidário.

O Instituto Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) realizou a abordagem e entrega de materiais educativos sobre meio ambiente. A Semadur (Secretária Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana) participou da ação realizando a distribuição de mudas de árvores frutíferas para a comunidade e disponibilizando informações sobre a emissão da Carta de Habite-se, Lei da Anistia e isenção do IPTU.

“Nós estamos avançando e fazendo as entregas que Campo Grande e os distritos tem reivindicado. Saindo do gabinete, descentralizando os nossos serviços e é uma alegria muito grande comemorar o primeiro ano de lançamento desse Programa que tem sido um sucesso aqui em Anhanduí“, ressaltou a prefeita Adriane Lopes.

O subprefeito de Anhanduí, Padre Eduardo Galvão acrescenta comemorando os serviços que chegam antes da acao e continuam por toda semana. “A Prefeitura trouxe até carriola nova para limpeza e recepção da ação, sem falar na entrega de material esportivo para as crianças e os cursos oferecidos, com certeza a palavra de hoje é gratidão“, conclui.

Luzane Nunes tem uma pizzaria no Distrito e se inscreveu para participar do curso de Confeitaria oferecido pela manhã pelo Fundo de Apoio a Comunidade (FAC), para aprimorar suas habilidades na cozinha. “Estou aqui aprendendo torteles de morangos e limão para vender para os meus clientes também“, conta.

Na sala de atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), a Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania (GTAC) levou a exposição de trabalhos manuais organizada com técnicas ensinadas nos cursos de Inclusão Produtiva e Geração de Renda, ofertados nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e Centros de Convivência. Além de serviços de consulta, inclusão e atualização do CadÚnico.

A Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude) realizou o atendimento para agendamento de cursos, 1ª via do RG, nutricionista, Psicólogo, vagas de emprego e estágio.

Alessandra Aparecida Almeida de Lima de 15 anos, é nascida em Anhanduí e quando soube da segunda edição não perdeu oportunidade de garantir mais um curso para seu currículo. “Eu já tinha feito um curso de auxiliar administrativo na primeira edição e amei, aprendi bastante com ele e agora vim atras de um de marketing. Essa ação é maravilhosa porque dificilmente teríamos acesso a esses cursos aqui, ainda mais de graça“.

Ainda no quadro de geração de renda e emprego, a Funsat levou para o evento 1.812 vagas e recrutamento junto com parceiros. Com opções em 140 profissões, 1.027 vagas não exigiram experiência do candidato na seleção.

Douglas Sampaio Viana chegou cedo atrás de uma vaga de auxiliar geral e conseguiu. “Até me surpreendi com a rapidez, meu deus, na segunda-feira já tenho uma entrevista marcada. Estou muito feliz“.

Para trabalhadores PCD (Pessoa com Deficiência) foram 82 oportunidades, em 11 profissões. Atendeu junto da Funsat, a empresa Aghil Consultoria e Comunicação em RH, com 20 vagas e salários entre R$ 1.600 e R$ 4 mil.

A Funsat ainda atendeu com informações sobre oportunidades de emprego, emissão da carteira de trabalho digital, ativação do seguro-desemprego e orientações sobre cursos de capacitação do órgão.

A primeira edição de 2023 do Todos em Ação aconteceu no dia 25 de março, no Parque do Lageado, na Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli, e contou com a participação de cerca de 3,5 mil pessoas e diversas ações na região no decorrer daquela semana. A ação, que já percorreu todas as regiões urbanas da cidade no ano passado, teve início pelo Anhanduizinho em 2023.