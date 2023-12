Última Semana: Refis terá plantão das 8h às 16h neste sábado (8)

Abrindo a última semana de vigência do Refis 2023, a Prefeitura de Campo Grande realiza neste sábado (9) um plantão para que os contribuintes aproveitem os descontos de até 90% nos juros ao renegociar suas dívidas fiscais, como o IPTU. As negociações podem ser feitas das 8h às 16h, tanto de maneira presencial, na Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho (CAC), localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, 2655, quanto de maneira remota.

As negociações via internet acontecem através do serviço "Refis On-line" https://refis.campogrande.ms.gov.br/. Até o momento, 38.584 contribuintes aderiram ao Refis por meio desta modalidade. Outros 8.747 campo-grandenses optaram pela negociação presencial, na CAC.

O Programa de Pagamento Incentivado (PPI) possibilita a negociação de dívidas, com descontos, independentemente da situação, incluindo a remissão de tributos municipais como IPTU, ITBI e ISS, excluindo multas de trânsito e ambientais. O atendimento do Refis também está disponível via WhatsApp, através dos números (67) 98471-0487 e (67) 98478-8873, além do telefone 4042-1320.

Parcelamento

Quem optar por quitar à vista terá uma remissão de 90% na atualização monetária, juros de mora e multas; o pagamento parcelado em 6 vezes mensais consecutivas terá remissão de 70%; e para parcelamento em 12 vezes, a remissão será de 40%. O parcelamento em até seis vezes requer parcelas mínimas de R$ 100,00.

Para parcelamentos de sete a 12 meses, as parcelas mensais mínimas são de R$ 500,00. Parcelamentos de 13 a 18 meses têm parcelas mensais mínimas de R$ 1.000,00. Parcelamentos de 19 a 24 meses têm mensais mínimas de R$ 1.250,00. Parcelamentos de 25 a 36 meses têm mensais mínimas de R$ 1.500,00. Parcelamentos de 37 a 48 meses têm parcelas mensais mínimas de R$ 2.000,00, e parcelamentos de 49 a 60 meses têm mensais mínimas de R$ 2.500,00.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS