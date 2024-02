Volta às aulas: Agetran realiza abordagem educativa nas escolas da Reme

A Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetran), deu início nesta quinta-feira (15), a campanha de educação no trânsito, nas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme). O período das férias escolares chegou ao fim e, ao contrário do que muitos pensam, esse também é um momento que exige bastante cuidado e atenção no trânsito.

Até o dia 24 deste mês a equipe de educação no trânsito da Agetran irá percorrer escolas da rede pública de ensino com uma abordagem educativa para pais, alunos e condutores em geral. Nestes locais, as equipes da Agetran, Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Militar e agentes do Detran irão realizar ações de fiscalização. A abordagem educativa visa sanar as infrações para manter a segurança no local e em todo trajeto.

Durante o período de fiscalização educativa, as equipes irão entregar o livrinho "Tá na rua, tá no trânsito", voltado à didática infantil, que busca orientar o comportamento, não só os pais e condutores de veículos, também das crianças.

No Brasil, os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de morte de crianças e adolescentes, por isso, as equipes da Prefeitura de Campo Grande ligadas ao trânsito trabalham pela segurança e proteção das crianças e de forma educativa orientam para a adoção de medidas de prevenção de acidentes. De acordo com relatório da ONG Criança Segura, acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no país.

Dicas

Para evitar situações de perigo, é preciso redobrar a atenção, diminuindo a velocidade ao se aproximar de escolas, respeitando as leis e a sinalização, além de respeitar a preferência dos pedestres na faixa.

O cuidado também deve partir dos próprios estudantes, que devem embarcar e desembarcar sempre pelo lado da calçada, não se distrair com o uso do celular nas ruas, atravessar as vias preferencialmente na faixa de pedestres. Os menores de 10 anos devem andar sempre acompanhados de adultos. São atitudes simples, mas fazem toda a diferença no trânsito e na preservação da vida.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS