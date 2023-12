“Bazar do Servidor” com tema natalino é promovido pelo MPMS

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria-Geral do MPMS, realizará a edição de Natal do "Bazar do Servidor", nesta terça-feira (5/12), na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Campo Grande.

A iniciativa, que busca incentivar e apoiar o empreendedorismo dos colaboradores da Instituição, serve, também, para que os demais servidores possam adquirir produtos exclusivos, bem como prestigiar o trabalho de seus colegas.

Nesta edição, o bazar contará com a exposição de produtos voltados ao tema natalino, que ficarão expostos no foyer do Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, das 12h às 17h.

Texto: Luana Souza/Estagiária em pós-graduação em Jornalismo - com supervisão de Ana Paula Leite/Jornalista-Assecom MPMS

Fonte: Ministério Publico MS