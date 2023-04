2º ano consecutivo: Lula é uma das 100 pessoas mais influentes do mundo na Revista 'Time'

O presidente Lula entrou na lista de 2023 das cem pessoas mais influentes do mundo da Revista Time, divulgada nesta 5ª.feira (13.abr.23).

Ao lado do Chefe do Executivo Federal brasileiro, estão o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, entre outras lideranças mundiais. Veja abaixo.

O perfil do presidente brasileiro nesta edição da revista foi escrito pelo ex-vice-presidente dos EUA, empresário e ambientalista Al Gore. Segundo o texto, os brasileiros elegeram um “apoiador do clima” depois de “anos de degradação e destruição ambiental sancionadas pelo Estado”. “A liderança do presidente Lula será fundamental nesta década decisiva para a ação climática” , afirmou Al Gore.

Eis os líderes internacionais que também apareceram na lista:

Olena Zelenska – primeira-dama da Ucrânia;

Hakeem Jeffries – líder do partido democrata dos EUA (1º homem a liderar um partido no Congresso norte-americano);

Evann Gershokovich – jornalista do Wall Street Journal que foi detido na Rússia; Janet Yellen – secretária do Tesouro dos EUA;

Sherry Rehman – senadora no Paquistão; Mitch McConnell – líder do Senado norteamericano;

Antônio Albanese – premiê da Austrália;

Margrethe Vestager – liderança de empresas de tecnologia como Google, Alphabet, Amazon e etc; Joe Biden – presidente dos EUA;

Samuel Alito – juiz da Suprema Corte dos EUA;

Gustavo Petro – presidente da Colômbia;

Gina Raimondo – secretária do Comércio dos EUA;

Oleksandra Matviichuk – advogada ucraniana; Fumio Kishida – premiê do Japão;

Cindy McCain – líder do Programa Mundial de Alimentos da ONU (Organização das Nações Unidas); Maria Herrera Magdalena – ativista mexicana;

Olaf Scholz – chanceler da Alemanha;

Bola Ahmed Tinubu – presidente da Nigéria; e,

Min Aung Hlaing – chefe das Forças Armadas de Mianmar.

Além dos líderes políticos, a revista elegeu nomes em outras 5 categorias: artistas, inovadores, titãs, ícones e pioneiros. Este ano apareceram nomes como o Rei Charles 3º , o jogador argentino Lionel Messi, o ator Michael B. Jordan e a cantora Beyoncé. Veja a lista completa AQUI.

Em 2022, Lula já havia sido destaque na Time. Este 2º destaque consecutivo, para a deputada federal Camila Jara (PT), é um reconhecimento as ações práticas do petista. "Reconhecido. Requisitado. Renovando nossas esperanças. Reconstruindo o Brasil. Esse é o meu presidente Luis Inácio Lula da Silva, o único brasileiro na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2023, segundo a revista TIME", escreveu Camila, num post em sua rede social.