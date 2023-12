Agenda: Cantata e inauguração oficial do sinal aberto de Rádio e TV são destaques

A próxima semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) conta com a realização da Cantata de Natal, inauguração oficial do sinal aberto da Rádio e TV ALEMS, audiência pública, divulgação do resultado do Concurso de Redação da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e sessões plenárias.

Terça-feira

Na terça-feira (12), acontece a divulgação do resultado do Concurso de Redação da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. Proposto pela presidente da Escola do Legislativo, deputada Mara Caseiro (PSDB), o evento começa a partir das 13h, no Plenário Júlio Maia.

No mesmo dia, haverá a tradicional Cantata de Natal. O Coral dos Servidores da ALEMS, coordenado por Marlene Figueira, secretária de Recursos Humanos e regido pelo maestro Nillo Cunha, interpretará músicas alusivas ao Natal, celebrado no dia 25 de dezembro pelos cristãos. A apresentação será na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus, sede do Poder Legislativo, a partir das 17h30.

Quarta-feira

A reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) acontece nas quartas, a partir das 8h. O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), e composta pelos deputados Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e João César Mattogrosso (PSDB).

Quinta-feira

Na quinta-feira (14) é a vez da audiência pública com o tema: "Formas de democratização do acesso das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) aos Fundos Estaduais de Assistência. O debate é uma proposição do deputado estadual Pedrossian Neto (PSD), e será realizado no Plenário Júlio Maia, a partir das 14h.

Sexta-feira

Na sexta-feira (15), acontece a cerimônia de inauguração oficial da Rádio e TV ALEMS. A partir das 10h, o estacionamento onde está localizada a antena de Rádio e TV, será palco do evento. A Rádio ALEMS pode ser ouvida na frequência modulada (FM) 105,5. Já o sinal aberto de TV é acessado no canal 7.2 VHF.

Sessões

As sessões plenárias acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial do Poder Legislativo pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação diretamente por este link. A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

