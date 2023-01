Ao vivo: "Democracia para sempre", diz Lula na sua posse como presidente

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 77 anos, foi empossado na tarde deste domingo (1º.jan.2023) como o 39º presidente do Brasil. Essa é a 3ª vez que o político chega ao cargo de Presidente da República. O petista já havia assumido o cargo por 2 mandatos (2003-2010).

Em discurso aos congressistas, o petista defendeu "democracia para sempre".

"Sob os ventos da redemocratização, dizíamos 'ditadura nunca mais'. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer 'democracia para sempre'", afirmou Lula.

Eleito em 2º turno das eleições gerais de 2022 com 50,9% dos votos válidos (60,3 milhões de votos), Lula sobiu a rampa do Palácio do Planalto com a missão de pacificar e reconciliar o país. Ele derrotou Jair Bolsonaro (PL), que teve 49,1% dos votos (58,2 milhões de votos). Foi a menor diferença entre 2 finalistas nas últimas 9 disputas presidenciais, desde 1989. Também foi a 1ª vez que um presidente não conseguiu a reeleição.

Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), por volta das 15h20 de hoje, Lula desfilou no tradicional Rolls-Royce.

Ambos estavam com suas mulheres, Lu Alckmin e a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja. Eis o rito de posse no Senado ao vivo: