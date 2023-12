Bolsonaro informa a Moraes que viajará para posse de Milei

Reprodução Jair Bolsonaro





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), comunicou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sua viagem à Argentina, onde participará da posse de Javier Milei como presidente, agendada para sábado (9).

"Em atenção às investigações em curso e com profundo respeito a este Juízo, o peticionário vem aos autos informar que estará temporariamente ausente do país no período compreendido entre os dias 07 e 11 de dezembro", diz o documento protocolado nesta terça (5) na ação das milícias digitais que tramita no STF.

A comunicação prévia ao Supremo foi realizada pelos advogados de Bolsonaro, destacando a motivação da viagem relacionada às diversas investigações em que o ex-presidente é alvo.

Em um gesto incomum, o ex-presidente optará por utilizar sua carteira de identidade em vez do passaporte durante a viagem. O passaporte havia sido listado em busca e apreensão anterior, mas a Polícia Federal considerou desnecessário recolhê-lo.

A viagem está programada para iniciar na quinta (7), com retorno ao Brasil na segunda (11). Bolsonaro estreitará laços com Javier Milei, com quem desenvolveu uma aproximação durante a campanha eleitoral da Argentina. O convite para a cerimônia de posse partiu do próprio presidente eleito argentino.





Ao mesmo tempo, o governo federal confirmou a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na posse de Milei. O Brasil será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Fonte: Nacional