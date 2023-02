Camila Jara é eleita vice-líder de Zeca Dirceu na Câmara dos Deputados

Deputada federal de primeiro mandato, a sul-mato-grossense Camila Jara conquistou a vice-liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados



Tendo como líder o deputado Zeca Dirceu (PT/PR), o partido elegeu 69 deputados e deputadas federais nas eleições de 2022, do total de 513 parlamentares que ocupam a Câmara Federal.

“Nosso mandato ganhou mais espaço e tempo de fala nas discussões da Casa. É mais uma oportunidade para promover as mudanças que queremos no nosso país”, comemorou Camila.

QUEM É CAMILA JARA?

Camila Jara é filha da professora Edna Bazachi e do jornalista Gerson Jara, ambos militantes das causas sociais que, inclusive, se conheceram durante um protesto em Brasília. A deputada viveu boa parte da vida com a família no Bairro Nossa Senhora das Graças, na Capital sul-mato-grossense. No seio familiar a petista diz ter sido ensinada que a "política é um verdadeiro instrumento transformador da sociedade".



Em seu site oficial, Camila cita a história de amor dos pais e também lembra da iniciativa da avó Narciza, que criou o clube de mães solo do bairro onde morava. Em sua casa, Camila disse que era comum ver os pais falarem em combater a desigualdade social, porque: “em nosso país, poucos têm muito e muitos têm muito pouco”.



Motivada por isso, Camila ingressou na faculdade de Ciências Sociais na UFMS, onde coordenou campanhas de juventude nas eleições de 2014 e 2016. Anos depois ela participou do Estágio Visita na Câmara Federal em Brasília, em 2019. Se tornou figura chave no movimento estudantil de MS e esteve à frente de diversos coletivos, como o Elas Podem, cujo intuito é inspirar mulheres e meninas a serem o que quiserem através do desenvolvimento de suas potencialidades.



Em 2020 Camila deu o seu primeiro passo efetivo em direção a um cargo público, sendo eleita a única mulher vereadora em Campo Grande. Dois anos depois a petista resolveu apostar mais alto, mirando um cargo no legislativo federal e acabou sendo eleita com 56.552 votos.

QUEM É ZECA DIRCEU?

O nome de Zeca Dirceu foi escolhido em 5 de janeiro desse ano pelas 17 deputadas e 52 deputados petistas para liderar o partido a partir de 1º de fevereiro. "A Câmara já demonstrou sua responsabilidade ao aprovar a PEC da Transição e, neste momento de reconstrução nacional, o papel do Parlamento será muito importante na retomada de projetos e ações que tiveram descontinuidade nos últimos anos e que são fundamentais na recuperação de programas sociais e da educação e saúde pública no País", apontou.

O trabalho, segundo ele, será realizado junto com os líderes do governo José Guimarães (PT-CE) na Câmara dos Deputados, Jaques Wagner (PT-BA) no Senado e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no Congresso Nacional. "O compromisso é com o PT, mas principalmente e em especial com o presidente Lula e com as decisões que o governo e o povo brasileiro vão demandar neste ano", destacou Zeca.

Ele disse que ajudar Lula a “erradicar novamente a fome no País”, é a prioridade neste primeiro ano da legislatura.

O deputado paranaense, eleito ao seu quarto mandato, foi por duas vezes prefeito de Cruzeiro do Oeste (PR), onde implantou o Orçamento Participativo e priorizou os investimentos em educação pública. Zeca Dirceu é membro titular da Comissão da Educação - sua principal bandeira de atuação parlamentar - na Câmara dos Deputados.

Fonte: Agência Câmara de Notícias