'Campo Grande desperta para um novo tempo', celebra Adriane Lopes

Na noite deste domingo (27.out.24), Adriane Lopes, reeleita prefeita de Campo Grande, falou com a imprensa na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) e celebrou a vitória histórica, destacando a importância do momento para a capital sul-mato-grossense. Ela obteve 51,45% dos votos, somando 182.616, contra 48,53% da adversária Rose Modesto, que recebeu 172.184 votos.

Em seu discurso, ao lado da vice Doutora Camilla, Adriane enfatizou que essa eleição foi um marco não apenas para Campo Grande, mas também para Mato Grosso do Sul. “Hoje Campo Grande tem a sua primeira prefeita eleita em seus 125 anos de história. Estou muito feliz em poder estar aqui hoje. Estava prefeita, mas era vice, e agora legitimamente temos uma eleição ganha com 222.699 votos para trabalharmos muito pela nossa cidade”, disse.

A prefeita expressou gratidão aos eleitores e apoiadores que acreditaram em sua proposta. Ela fez questão de mencionar o apoio recebido de figuras importantes da política estadual e nacional, como o governador Eduardo Riedel (PSDB) e a senadora Tereza Cristina (PP). “Quero agradecer aos votos dos campo-grandenses que nos trouxeram até aqui. Mas essa vitória não é só nossa, é também das mulheres”, declarou.

Além de comentar os desafios enfrentados durante a campanha que, segundo ela, foi marcada por ataques e fake news, a prefeita destacou a importância de sua vitória para a representatividade feminina. “Acredito que, a partir de agora, vamos incentivar as mulheres, não só de Campo Grande, mas de todo o Brasil, para que busquem se posicionar mais na política”, afirmou.