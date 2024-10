Justiça divina e virada histórica, diz Lídio após triunfo de Adriane

O deputado estadual Lídio Lopes (PP) citou o que ele considera "justiça divina" e "virada histórica" para destacar a vitória da esposa e prefeita Adriane Lopes (PP), que foi reeleita neste domingo (27.out.24) para dirigir o Executivo Municipal de Campo Grande pelos próximos quatro anos.

Ao conversar com o MS Notícias na sede do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), no Parque dos Poderes, Lídio definiu o resultado como obra de Deus. "Deus é justo e fiel", disse ele a respeito do pleito como um todo.

Ele também agradeceu aos eleitores e disse que o saldo representa a vitória daqueles que acreditaram "nas melhores propostas" e de quem "fez uma campanha limpa e sem mentiras". "A população entendeu a mensagem e Adriane se sagrou nas urnas a primeira mulher eleita de Campo Grande".

Ainda neste contexto, lembrou da virada na reta final da campanha. "Falavam que Adriane ia fazer uma campanha de terceiro lugar, mas no primeiro turno chegou em primeiro lugar e fez uma virada histórica. Hoje, desde a primeira urna até a contagem total dos votos ficou em primeiro lugar".

Questionado se participaria da escolha do secretariado para próxima gestão, o deputado disse que isso não cabe a ele. "É assunto para ser tratado pela Adriane e sua equipe. Ela vai fazer a transição para um novo mandato. Tem muitas obras para entregar, projetos para terminar e lançar ainda neste mandato", concluiu.

Adriane Reeleita

Adriane Lopes (PP) foi reeleita prefeita de Campo Grande no segundo turno das Eleições Municipais neste domingo (27.out.24), vencendo uma das disputas mais acirradas da história política da capital sul-mato-grossense. Ela obteve 51,45% dos votos, totalizando 222.699 votos, contra 48,55% da adversária Rose Modesto (União Brasil), que recebeu 210.112 votos.

Adriane é a primeira mulher eleita de Campo Grande. Ela era vice quando assumiu a prefeitura em abril de 2022, após a renúncia do então prefeito Marquinhos Trad, que saiu para a disputa do Governo do Estado. Na reta final das eleições, direcionou sua campanha para um tom de "solução de problemas" e focou os debates em conquistas para o município e no lema de que "não é de prometer, mas sim de fazer".

Além de Tereza Cristina (PP), sua mentora desde o início do pleito, Adriane conquistou apoios importantes ao longo da jornada, como do Governador Eduardo Riedel (PSDB), do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), da senadora Damares Alves (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL), e de nomes e partidos relevantes da direita em Mato Grosso do Sul, como o Republicanos e o PL.