Disputa entre Rose e Adriane coloca mais 636 policiais nas ruas de CG

As forças de segurança de Mato Grosso do Sul estarão mobilizadas a partir das 6h30 deste domingo (27.out.24) para garantir a ordem durante o segundo turno das eleições em Campo Grande. A operação terá como foco a escolha da prefeita que comandará a capital pelos próximos quatro anos. A atual prefeita, Adriane Lopes (PP), busca a reeleição e está na disputa com Rose Modesto (União).

Com 636 policiais destacados, 65 viaturas e dois helicópteros, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública reforçará o policiamento em toda a cidade, incluindo os distritos de Anhanduí, Aguão, Rochedinho e Indubrasil.

A ação será coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que ficará ativo desde o início da manhã até o encerramento da apuração dos votos e a divulgação oficial dos resultados.

Durante a operação, as forças de segurança estarão focadas em prevenir e reprimir crimes eleitorais, como boca de urna, compra de votos e coação eleitoral. A atuação terá um caráter ostensivo, com reforço nas áreas de votação, estações de transporte e vias públicas, além de um monitoramento estratégico conduzido por equipes de inteligência.

Em situações mais complexas, as equipes estarão preparadas para responder rapidamente, contando com apoio aéreo para emergências. A expectativa é que o processo eleitoral transcorra de forma tranquila, assim como ocorreu no primeiro turno.