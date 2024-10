Com 51,45% dos votos, Adriane é reeleita prefeita em disputa histórica

Adriane Lopes (PP) foi reeleita prefeita de Campo Grande no segundo turno das Eleições Municipais neste domingo (27.out.24), vencendo uma das disputas mais acirradas da história política da capital sul-mato-grossense. Ela obteve 51,45% dos votos, totalizando 222.699 votos, contra 48,55% da adversária Rose Modesto (União Brasil), que recebeu 210.112 votos.

Adriane é a primeira mulher eleita de Campo Grande. Ela era vice quando assumiu a prefeitura em abril de 2022, após a renúncia do então prefeito Marquinhos Trad, que saiu para disputa do Governo do Estado. Na reta final das eleições, direcionou sua campanha para um tom de "solução de problemas" e focou os debates em conquistas para o município e no lema de que "não é de prometer, mas sim de fazer".

Além de Tereza Cristina (PP), sua mentora desde o início do pleito, Adriane conquistou apoios importantes ao longo da jornada, como do Governador Eduardo Riedel (PSDB), do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), da senadora Damares Alves (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL), e de nomes e partidos relevantes da direita em Mato Grosso do Sul, como o Republicanos e o PL.

História de Adriane Lopes

Nascida em Grandes Rios (PR), Adriane Lopes começou sua trajetória em Campo Grande vendendo sorvetes de porta em porta para custear seus estudos. Graduada em Direito e Teologia, com pós-graduação em Administração Pública e Gerência de Cidades, atuou como advogada e desenvolveu projetos sociais voltados a famílias vulneráveis.

Entre seus projetos, destaca-se o Centro de Recuperação Minha Esperança e o Projeto Madrinha, que distribui kits de enxoval para mães de baixa renda. Antes de se tornar prefeita, Adriane foi vice-prefeita por dois mandatos (2017-2022) e também trabalhou na Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Casada com o deputado estadual Lídio Lopes e mãe de dois filhos, a prefeita tem como prioridade a promoção do desenvolvimento econômico e social da capital. A reeleição de Adriane Lopes reforça sua visão de gestão baseada na força do trabalho e na importância de oportunidades para transformar vidas.