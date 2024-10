Candidato à prefeitura de Itaporã denuncia ameaças e registra b.o

Tiago Carbonaro, candidato do Progressistas (PP) à prefeitura de Itaporã, a 225 quilômetros de Campo Grande, procurou a Polícia Civil nesta 3ª feira (1.out.24) para denunciar ameaças recebidas, que visavam pressioná-lo a desistir de sua candidatura.

De acordo com o site Itaporã MS News, Carbonaro afirma que as ameaças foram enviadas por meio de mensagens de um número com o código de área (DDD) 67, de Mato Grosso do Sul, e direcionadas tanto a ele quanto à sua esposa. Preocupado com a segurança de sua família, ele decidiu registrar um boletim de ocorrência.

O candidato forneceu às autoridades o número do celular de onde partiram as mensagens, para que seja possível identificar o autor e dar continuidade às investigações. Carbonaro acredita se tratar de perseguição política.