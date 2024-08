Deputado de MS denuncia ameaça a vida do presidente Lula

O deputado estadual Zeca do PT, denunciou nesta 4ª.feira (7.ago.24), que o administrador do grupo de WhatsApp, Maracaju Mil Gral 2, está compartilhando mensagens de ódio e ameaças a vida do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Olha isso, com telefone e tudo. O cidadão, com um boneco que é o símbolo da linguiça de Maracaju, segurando pelo cabelo, o pescoço, a cabeça cortada do presidente Lula. Isto é crime”, alertou Zeca.

O parlamentar explicou que identificou com facilidade a gráfica e o suspeito das ameaças, e encaminhou ao Ministro da Justiça, ao Ministro Alexandre de Moraes (STF), à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. “E é tão boçal, tão atrevido, tão ignorante esse cidadão que fez o grupo Maracaju Mil Graus 2, que postou inclusive a gráfica que reproduziu tamanha barbaridade. Tanto a gráfica, como esse cidadão canalha merece um processo imediato para ir parar na cadeia e prestar contas”, protestou Zeca.

A reportagem do MS Notícias, apurou que a gráfica denunciada pelo deputado é a Pedroso & Benatti Ltda, de nome fantasia 'Gráfica Maracaju', de propriedade de Renato Simões Pedroso e sua esposa Juliana Benatti. O casal de extrema direita se apresenta nas redes como uma família tradicional beata que frequenta coisas como "semana nacional da família", como mostram buscas realizadas pela equipe nas redes. Eis:

A gráfica foi fundada em 2012, mas o casal está à frente do empreendimento desde 2020, quando assumiram como sócios-proprietários. Desde então, o casal acessou verba pública firmando acordos, dentre os quais destaca-se um convênio para a "Realização de estágio curricular pelos alunos dos cursos ofertados pela UEMS". Esse contrato tem vigor até 30 de junho de 2026. Eis a íntegra.

PRÓ-PL

Agente da extrema direita, o administrador da página Maracaju Mil Grau divulga convenções do Partido Liberal e atua com discurso de ódio contra Lula desde 2019. Mas com a chegada das eleições municipais, a página foi comprada e o novo administrador passou a fazer ameaças de fato, fugindo do campo da mera atividade ‘cômica’ que desenvolvia. “Que os órgãos de fiscalização possam agir para penalizar os irresponsáveis que propagam mentiras e incitam o ódio nas redes sociais, achando que esse ambiente é uma terra sem lei”, completou Zeca.

Empresas ligada a página que ameaçou o presidente Lula.

A página no Instagram tem cerca de 28 mil seguidores e diz ser apoiada pela loja online Troche, tem anúncios realizados para a Gycla, loja Havaianas em Maracaju; anuncia também Hookah Lounge e Bar; anuncia RM Pinturas; Chopperia do Gordinho, entre outros.

Após o protesto de Zeca na tribuna, o administrador fez um post na página do Instagram pedindo ‘Socorro’ para Jair Bolsonaro. Ele também abriu uma conta de PIX pedindo ajuda aos seus seguidores para pagar advogados.