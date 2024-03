Robério foi decapitado com facão após suposta ameaça contra Márcio

O corpo de um homem identificado apenas como Robério, de 36 anos, foi encontrado em estado avançado de decomposição às 17h do domingo (3.mar.24), às margens do Rio Aporé, em Cassilândia (MS).

Segundo a Polícia Civil do município, uma testemunha achou o corpo no rio nos fundos do Rancho Mano Boots. O cadáver, seminu, estava enroscado em galhos na margem do rio que pertence ao estado de Goiás.

Márcio de Oliveira Faustino, de 43 anos, teria confessado para a irmã que decapitou Robério, após receber suposta ameaça de morte. "Contou que foi ameaçado por um homem e tinha 12 horas para sair da cidade, do contrário morreria. Que MÁRCIO por medo acabou cometendo o homicídio", revelou a irmã do suspeito à um investigador às 7h15 desta 2ª feira (4.mar.24).

O boletim de ocorrência, explica ainda que Márcio fez um corte profundo no abdômen da vítima para que a mesma afundasse.

Pouco após o depoimento da irmã do suspeito, a irmã de Robério também compareceu à delegacia e fez reconhecimento por meio de fotos das tatuagens.

A polícia não localizou Márcio, e realiza diligência no encalço do suspeito.

O caso foi registrado como homicídio doloso, se o crime é praticado em concurso de duas ou mais pessoas. Com isso, a polícia sugere que além de Márcio há ao menos mais uma pessoa suspeita de envolvimento no assassinato de Robério.