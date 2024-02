Carnaval de rua em Brasília tem críticas políticas nesta terça-feira

O Pacotão um dos blocos mais antigos de Brasília, desfila com debates políticos e protestos nesta terça-feira (13). A agremiação que surgiu em plena Ditadura Militar, em 1978, promete muita folia e irreverência ao som da marchinha ET Ladrão de Jóias, dos compositores Edmar Gomes, Alex Paz e Rigo Nunes.

Na folia pelas ruas do Distrito Federal têm ainda blocos pra criançada, como o Tesourinha e o Ventoinha de Canudo e o inclusivo Portadores da Alegria, que tem na sua composição interpretes de Libras e apresentação dos integrantes com audiodescrição.

Fora do Plano Piloto tem opção em várias cidades satélites como o bloco Vem Kem Quer, que vai animar o centro da Estrutural, o CarnaSarau, na Ceilândia e o bloco Filhos da Ema, no Recanto das Emas.

Confira a programação completa desta terça-feira:

Bloco Têrêtêtê - 11h às 19h - W3 507 Sul Colabora Mix Asa Sul

Ventoinha de Canudo - 16h00 às 22h00 - CLN 205/ 206 Asa Norte

Pega Ninguém - 15h00 às 19:00 - Circuito Carnavalesco - Setor Carnavalesco Sul Asa Sul

Bloco Tesourinha - 15h00 às 22h00 - Praça Central da SQN 410 Asa Norte

Pacotão - 14h00 às 20h30 302 Sul a 504 Norte, pela contramão da W3 Asas Sul e Norte

Portadores da Alegria - 13h30 às 20h30 - Parque da Cidade no Estacionamento 12 Asa Sul

Carnafamília - 16h às 00h - Parque de Exposições de São Sebastião São Sebastião

CarnaSarau 16h00 às 23h59 - Praça da Bíblia, QNP 19 - P. Norte Ceilândia

Vem Kem Quer - 14h00 às 23h00 - Avenida Central (Ao lado da UBS 01) - Estrutural

Filhos da Ema - 14h00 às 22h00 - Praça central da quadra 407 - Recanto das Emas

Groove do Bem - 16h00 às 23h00 - Taguaparque no estacionamento do Centro Cultural Taguatinga

O Circuito Brasília em Folia se despede do carnaval na Terça-Feira Gorda com uma programação que, desde a manhã, anima os corredores de carnaval entre o Setor Carnavalesco Sul, na quadra 5 do Setor Comercial, a Plataforma Monumental, no gramado da Biblioteca Nacional, e a Plataforma da Diversidade, no Eixo Cultural Ibero Americano.

Plataforma da Diversidade

13h Martinha do Coco

15h 7 na Roda

16h Aruc

18h Samba da Malandra

Setor Carnavalesco Sul

10h Bloco As Leis de Gaga Kids

12h Bloco Ska Niemeyer

14h Bloco Pega Ninguém

16h às 19h Bloco Leis de Gaga

Trio Elétrico (Via S2)

13h Bloco Pequila, o bloco Latino do Cerrado

16h às 19h Bloco Pega Ninguém

Trio Elétrico (Eixo Monumental)

13h às 16h Praga de Baiano

17h às 19h Bloco Bora coisar

Fanfarra (Via S2)

18h Maracatu Boi Brilhante

Fonte: EBC GERAL