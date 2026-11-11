Chefe da FUNAI na Capital de MS, indígena de direita é preso pela PF

O coordenador regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em Campo Grande (MS), Dioni Alcântara Batista, foi preso na manhã desta 3ª.feira (10.nov.26), durante a Operação Poké’Exa, deflagrada pela Polícia Federal (PF).

O nome da operação é uma palavra da língua Terena que significa “território”.

Em junho de 2026, a reportagem do MS Notícias denunciou que integrantes da família Alcântara estariam promovendo invasões ilegais de terras para provocar conflitos agrários em Sidrolândia, município localizado a 81 quilômetros da Capital.

Na ocasião, apontamos que a suspeita era que o grupo violento estaria sob a liderança do cacique Rodrigues Alcântara, tio do vereador tucano Eder Alcântara (PSDB).

Entretanto, a investigação da PF apontou que Dioni, primo do cacique Rodrigues Alcântara e Eder, é que seria o líder de um grupo organizado responsável por invasões violentas de propriedades rurais.

Segundo a apuração, os ataques também atingiam áreas que sequer estavam previstas como Territórios Indígenas.

O grupo invadiu as fazendas Água Clara e São Sebastião. Lembramos que o mesmo grupo tentou organizar uma manifestação para constranger o presidente Lula (PT) em Mato Grosso do Sul.

Segundo as informações do caso, os ataques envolveram incêndios em residências, ameaças e pessoas mantidas em cárcere. Também foram registrados furtos de insumos agrícolas e incêndios de máquinas.

FAMÍLIA INDÍGENA DE DIREITA

Vale lembrar que a família Alcântara tem ligações com a extrema direita em Mato Grosso do Sul. O cacique Rodrigues, inclusive, ocupa atualmente o cargo de secretário municipal de Assuntos Indígenas de Dois Irmãos do Buriti, sendo, portanto, integrante da gestão do prefeito Wladimir de Souza Volk, conhecido como "Japão" (MDB).

Em Dois Irmãos do Buriti, também foram registrados ataques atribuídos ao grupo liderado por Dioni, segundo as investigações da Polícia Federal.

As ligações políticas da família Alcântara também aparecem na trajetória partidária de Rodrigues, filiado ao MDB. O cacique apoiou as candidaturas de Reinaldo Azambuja, Viviane Luiza e Odilon Ribeiro, todos ligados ao grupo político do atual governador.

A família Alcântara é muito próxima do ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena. Lembramos que um dos primeiros atos de Eloy como chefe da pasta, em 12 de novembro de 2025, foi nomear Dioni para o comando da regional da Funai em Campo Grande, mesmo com o coordenador anterior, Elvisclei Polidório, ocupando o cargo havia dois anos sem apresentações de queixas por parte dos indígenas.

OPERAÇÃO DA PF

A Operação Poké’Exa mobilizou cerca de 75 policiais federais e agentes da Força Nacional de Segurança Pública. A ação também conta com a participação do Ministério Público Federal (MPF).

Ao todo, são cumpridos seis mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão em Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti. As ordens foram autorizadas pela 3ª Vara Federal de Campo Grande.

As equipes também realizam diligências em uma propriedade rural investigada no caso.

INVESTIGAÇÃO

O caso foi iniciado na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Combate aos Crimes Rurais e Abigeato (DELEAGRO), e posteriormente foi encaminhado à Polícia Federal, no contexto de disputa territorial envolvendo a região da Terra Indígena Buriti.

Dioni é investigado pelos crimes de roubo majorado, sequestro e cárcere privado, dano qualificado, incêndio majorado, associação criminosa armada, violação de domicílio e esbulho possessório.

NOTA DA FUNAI

"A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) repudia veementemente qualquer forma de violência, ameaça ou conduta contrária à legislação e aos princípios que regem a administração pública. Diante dos fatos envolvendo Dioni Alcântara, ocupante do cargo de coordenador da Coordenação Regional da Funai em Campo Grande (MS), a Fundação informa que adotará as providências administrativas cabíveis para sua imediata exoneração do cargo. A Funai ressalta que os fatos estão sendo apurados pelas autoridades competentes, respeitando-se o devido processo legal. A Fundação reafirma seu compromisso inegociável com a legalidade, a ética, a integridade institucional e a proteção dos direitos humanos, reiterando que não tolera práticas de violência ou intimidação, independentemente de quem as pratique".

Horas depois, a FUNAI exonerou o coordenador regional de Campo Grande.

A substituição já foi oficializada em edição extra do Diário Oficial da União. Norivaldo Matchua Souza assumiu a coordenação.

A nomeação foi assinada pelo secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Marcos Kaingang.