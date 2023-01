Cida Gonçalves e Simone Tebet tomam posse como ministras

O presidente Lula (PT), deu posse neste domingo (1º.jan.23), aos 37 ministros e ministras de seu governo. No grupo estão as sul-mato-grossense, Cida Gonçalves e a ex-senadora Simone Tebet, ministras da Mulher e do Planejamento, respectivamente.

Elas compõe o 1º escalão do governo Lula, que teve início neste domigo. A cerimônia de posse, juntamente com os demais ministros ocorreu no Palácio do Planalto, depois de o petista ter recebido os cumprimento dos chefes de Estado que acompanharam a cerimônia de posse.

Mostramos aqui no MS Notícias quem são cada um dos ministros. Clique AQUI para conhecê-los.

Lula chega ao poder com o governo mais amplo de suas 3 gestões. Ao todo, serão nove siglas representadas que, juntas, representam 262 deputados (51%) na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, as siglas respondem 45 senadores (55%), mas nem todos irão apoiar o governo.

Na montagem do futuro ministério, Lula deixou sob a influência do PT postos-chave da administração como Fazenda, Casa Civil, Educação e Desenvolvimento Social, mas barganhou áreas importantes para atrair apoio de MDB, União Brasil e PSD, que representam 28% das cadeiras da Câmara e 38% do Senado. Entregou pastas de relevância a futuros aliados como Cidades, que ficará com Jader Filho (MDB-PA) e Transportes, com o senador eleito Renan Filho (MDB-AL).