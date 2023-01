Com MS na lista, PF divulga nomes de 59 financiadores de atos golpistas

Com os sul-mato-grossenses Adoilto Fernandes Coronel, de Maracaju (MS), e Aparecida Solange Zanini, de Três Lagoas (MS), na lista, a Advocacia-Geral da União (AGU) pediu que a Justiça Federal do Distrito Federal bloqueie R$ 6,5 milhões em bens de 52 pessoas e sete empresas que financiaram o transporte dos envolvidos nos atos de terrorismo na Esplanada dos Ministérios, no último domingo (8.jan.23).

Solange Zanini e Adoito Coronel podem ter bens bloqueados. Fotos: Redes Sociais

Os financiadores seriam os seguintes, conforme os invetigadores:

PESSOAS FÍSICAS

Adailton Gomes Vidal, de São Paulo (SP) Ademir Luis Graeff, de Missal (PR) Adoilto Fernandes Coronel, de Maracaju (MS) Adriane de Casia Schmatz Hagemann, de Realeza (PR) Adriano Luis Cansi, de Cascavel (PR) Alethea Veruska, de São José dos Campos (SP) Amir Roberto El Dine, de Porto União (SC) Aparecida Solange Zanini, de Três Lagoas (MS) Bruno Marcos de Souza Campos, de Belo Horizonte (MG) Carlos Eduardo Oliveira, de São Pedro (SP) Cesar Pagatini, de Bento Gonçalves (RS) Claudia Reis de Andrade, de Juiz de Fora (MG) Daniela Bernardo Bussolotti, de Belo Horizonte (MG) Dyego Primolan Rocha, de Presidente Prudente (SP) Fernando José Ribeiro Casaca, de São Vicente (SP) Franciely Sulamita de Faria, de Nova Ponte (MG) Genival Jose da Silva, de Ribeirão Preto (SP) Hilma Schumacher, de Belo Horizonte (MG) Jasson Ferreira Lima, de Paracatu (MG) Jean Franco de Souza, de Mirassol (SP) João Carlos Baldan, de São José do Rio Preto (SP) Jorge Rodrigues Cunha, de Pilar do Sul (SP) José de Oliveira, de Bom Jesus dos Perdões (SP) José Roberto Bacarin, de Cianorte (PR) Josiany Duque Gomes Simas, de Cuiabá (MT) Leomar Schinemann, de Guarapuava (PR) Marcelo Panho, de Foz do Iguaçu (PR) Marcia Regina Rodrigues, de Ribeirão Preto (SP) Márcio Vinícius Carvalho Coelho, de Marília (SP) Marco Antonio de Souza, de Leme (SP) Marcos Oliveira Queiroz, de São Paulo (SP) Marlon Diego de Oliveira, de Tupã (SP) Michely Paiva Alves, de Limeira (SP) Monica Regina Antoniazi, de Piracicaba (SP) Nelma Barros Braga Perovani, de Piratininga (SP) Nelson Eufrosino, de Piratininga (SP) Pablo Henrique da Silva Santos, de Belo Horizonte (MG) Patricia dos Santos Alberto Lima, de Belo Horizonte (MG) Pedro Luis Kurunczi, de Londrina (PR) Rafael da Silva, de Catalão (GO); Rieny Munhoz Marcula, de Campinas (SP) Rosângela de Macedo Souza, de Riolândia (SP) Ruti Machado da Silva, de Nova Londrina (PR) Sandra Nunes de Aquino, de Sorocaba (SP) Sheila Mantovanni, de Mogi das Cruzes (SP) Stefanus Alexssandro Franca Nogueira, de Ponta Grossa (PR) Sulani da Luz Antunes Santos, de Vinhedo (SP) Terezinha de Fátima Issa da Silva, de Caxias do Sul (RS) Vanderson Alves Nunes, de Francisco Beltrão (PR) William Bonfim Norte, de Promissão (SP) Yres Guimarães, de Rio Verde (GO) Zilda Aparecida Dias, de Rio Claro (SP)

EMPRESAS

Alves Transportes LTDA., sediada em Araguaína (TO) Associação Direita Cornélio Procópio, sediada em Cornélio Procópio (PR) Gran Brasil Viagens e Turismo LTDA., sediada em Frutal (MG) Primavera Tur Transporte EIRELI, sediada em Primavera do Leste (MT) RV da Silva Serviços Florestais LTDA, sediada em Piraí do Sul (PR) Sindicato Rural de Castro, sediado em Castro (PR) Squad Viagens e Turismo LTDA., sediada em Cariacica (ES)

Também nesta 5ª.feira (12.jan.2023) a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) divulgou a lista atualizada dos presos em penitenciárias do DF por envolvimento nos atos de 8 de Janeiro que estavam acampados em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. Os dados mostram que, dos 1.166 presos, 673 são homens, encaminhados ao CDP 2 (Centro de Detenção Provisória 2), no Complexo Penitenciário da Papuda, e 493, mulheres, levadas à Penitenciária Feminina do DF. Os nomes são de pessoas detidas pelas polícias Civil e Federal de domingo a 4ª feira (8.jan).