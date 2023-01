Conheça os brasileiros que passaram a faixa presidencial para Lula

Lula (PT) recebeu a faixa presidencial de um grupo de brasileiros ao assumir seu 3º mandato com presidente do Brasil neste domingo (1.jan.23). Tradicionalmente, o presidente que foi sucedido entregava a faixa, mas Jair Bolsonaro (PL) saiu do país há 2 dias rumo a Orlando, Flórida (EUA), para não ter de passar a faixa ao adversário político.

A solução encontrada e anunciada pelo cerimonial foi que a faixa presidencial seria entregue por cidadãos que representam a diversidade do povo brasileiro.

O grupo inclui uma criança, um indígena, um negro, um mulher, um operário e uma pessoa com deficiência. O perfil do presidente no Twitter os aprensentou cada um dos integrantes da imagem histórica. Veja quem é quem:

Raoni Metuktire, de 90 anos, líder do povo Kayapó:

O menino Francisco Carlos do Nascimento e Silva, de 10 anos:

O professor Murilo de Quadros Jesus, de 28 anos:

A cozinheira de vigília Jucimara Fausto dos Santos:

O influenciador da inclusão Ivan Vitor Dantas Pereira:

O metalúrgico Weslley Viesba Rodrigues Rocha, de 36 anos:

A catadora Aline Sousa, de 33 anos:

O Artesão, Flávio Pereira, de 50 anos: