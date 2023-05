Coordenador da Bancada federal avaliza nomeação de Rose Modesto à Sudeco

A ex-deputada federeal e ex-candidata ao governo de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto (União Brasil), foi nomeada nesta 3ª.feira (2.abr.23), ao cargo de chefia da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), do governo de Lula (PT). Eis a íntegra.

Ela chega ao posto com após ser avalizada pelo coordenador da bancada federal em MS, Vander Loubet (PT). A Sudeco tem um orçamento de R$ 169,52 milhões.

Rose, também teve apoio do presidente do União Brasil, Luciano Bivar e do presidente da Câmara, Arthur Lira, o primeiro aliado eleitoral, o segundo, de quem Rose se aproximou durante seu mandato de deputada.

A nomeação de Rose foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

A SUDECO

A autarquia foi criada em 1967, sendo responsável por definir objetivos, metas econômicas e sociais, elaboração de um plano de desenvolvimento e a formulação de programas e ações com outros órgãos do Governo Federal para o crescimento da região Centro-Oeste.

A nova Sudeco adota um padrão de desenvolvimento pautado pelas limitações de recursos, pela lógica do desenvolvimento sustentável e do fomento a inovações tecnológicas que não excluam os pequenos negócios e nem a força de trabalho.

No governo Lula ainda existe as seguintes autarquias semelhantes: Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – Sudam; Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene; Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – Dnocs.

Numa outra categoria, mas de abrangência semelhante, ainda existe as 'empresas públicas': Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf.