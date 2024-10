De olho na Bioceânica, Adriane planeja novo traçado para anel da 163

A prefeita Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição pela coligação “Sem Medo de Fazer o Certo”, anunciou projetos estratégicos para melhorar a infraestrutura logística de Campo Grande, preparando a cidade para a Rota Bioceânica. Entre as prioridades está a viabilização de um novo traçado para o anel viário da BR-163, desviando-o para fora da cidade, além da construção de um anel viário que interligue São Paulo, Sidrolândia e Aquidauana.

A prefeita também destacou a importância de parcerias com os governos federal e estadual, a bancada federal e a iniciativa privada para garantir os investimentos necessários à duplicação das BRs 262, no trecho entre Campo Grande e Três Lagoas, e 060, entre Campo Grande e Sidrolândia. Segundo ela, essas obras são essenciais para impulsionar o desenvolvimento econômico e logístico da capital.

“Campo Grande não poderia ficar de fora da Rota Bioceânica. Trabalhamos incansavelmente para incluir a cidade nesse projeto, sempre pensando no desenvolvimento futuro e sustentável de nossa capital”, declarou Adriane Lopes.

Outra frente prioritária da gestão será a continuidade das obras do Terminal Intermodal de Cargas de Campo Grande. A estrutura servirá como um hub logístico para transbordo, armazenagem e desembaraço aduaneiro, além de contar com um Porto Seco. O terminal promete consolidar Campo Grande como um ponto estratégico para o comércio internacional e fortalecer sua posição no cenário logístico brasileiro.

A prefeita também planeja melhorar as estradas vicinais na zona rural e nos distritos, com obras de drenagem, construção de pontes de concreto e outras intervenções.