Adriane reúne 3 mil em evento com Michelle Bolsonaro, Tereza e Damares

A prefeita de Campo Grande e candidata à reeleição, Adriane Lopes (PP), participou na 5ª feira (17.out.24) do evento “Mulheres que Transformam”, que contou com a presença de nomes de destaque da direita conservadora brasileira, como Michelle Bolsonaro (PL), e as senadoras Damares Alves (Republicanos) e Tereza Cristina (PP). O encontro reuniu mais de três mil pessoas e consolidou importantes apoios à candidatura de Adriane no segundo turno das eleições municipais.

Entre as lideranças presentes estavam também Ana Portela, presidente do PL municipal, Ângela Amaral, do PL Mulher, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e Mônica Riedel, primeira-dama de Mato Grosso do Sul. A candidata a vice-prefeita, Dra. Camila Nascimento, e parlamentares como os deputados federais Rodolfo Nogueira (PL-MS) e Luiz Ovando (PP-MS), além dos estaduais Lídio Lopes, Coronel David (PL) e Gerson Claro (PP), também participaram do evento.

Durante o encontro, Adriane Lopes agradeceu o apoio recebido e relembrou os desafios enfrentados ao longo da campanha. “Todos os dias enfrentei uma fake news, uma mentira. Foram mais de 30 pesquisas dizendo que eu estava fora, mas eu não sou vítima deste sistema. Sou a primeira mulher na história dessa cidade a se posicionar como prefeita", afirmou a candidata, destacando seu trabalho durante os dois anos à frente da administração municipal.

Adriane também ressaltou algumas de suas realizações no mandato, como a construção de 152 salas de aula, a redução da fila na Educação Infantil e a retomada de obras escolares paradas há décadas. “Eu trabalhei, calcei a minha botina e fui para as ruas resolver os problemas”, declarou.

Em sua fala, a prefeita destacou o papel das mulheres na política e na gestão pública: “Na minha retaguarda tem mulheres fortes que estão mudando o país. Aqui em Campo Grande, eu tirei a paridade do papel e coloquei em prática. Temos mulheres liderando, com competência, conquistando o respeito dos homens, sem disputa.”

A primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel, reforçou a importância da união feminina: “Temos que caminhar juntas por uma escolha que vai fazer a diferença na vida das pessoas. O apoio a Adriane é essencial para nossa Capital.”

A senadora Damares Alves enfatizou a relevância do ideal conservador e a continuidade da gestão de Adriane. “Os verdadeiros conservadores estão unidos neste palco. Se tem uma eleição que a cidade não pode errar, é essa. Campo Grande é uma cidade conservadora que não faz aliança com comunismo”, declarou Damares, pedindo mobilização para a reeleição de Adriane.

Celina Leão, vice-governadora do DF, também destacou a clareza do cenário político atual: “Está muito claro no Brasil quem está do lado da direita, do progresso e do desenvolvimento.”

Tereza Cristina, senadora por Mato Grosso do Sul, relembrou o início da campanha e frisou a importância da união entre homens e mulheres por um projeto para a cidade: “Adriane é uma mulher de princípios e família, e precisamos dar a ela a oportunidade de continuar concretizando os sonhos de Campo Grande.”

Michelle Bolsonaro, última a discursar, fez uma retrospectiva do trabalho realizado pelas lideranças conservadoras ao longo do último ano, destacando o fortalecimento da pauta feminina na política. “Fortalecemos a política com feminilidade, mostrando que as mulheres podem sim se envolver e transformar vidas.”