Democratas entregam à família ato que anistia e restaura direitos de Fausto Matto Grosso

Na próxima quinta-feira, 02, um ato de grande relevância histórica será realizado em Campo Grande, na sede do Instituto Histórico e Geográfico (IHGMS), a partir das 19h. Será um ato publico que reunirá homens e mulheres comprometidos com a democracia para a entrega do certificado de anistia política do engenheiro e ex-vereador Fausto Matto Grosso Pereira, que faleceu em 1º de junho de 2022.

Entre os anos 1960-70 Fausto era professor universitário do Curso de Engenharia na Universidade Federal (UFMS) e teve sua função cassada pela ditadura militar, devido ao seu intenso ativismo na luta pela redemocratização do País. Militante da Ação Popular e do Partido Comunista Brasileiro (PCB), dedicou sua vida aos movimentos populares e democráticos e à conscientização das novas gerações sobre a importância da liberdade.

Depois da redemocratização e ao cabo de uma longo processo pelo reconhecimento dos direitos suprimidos pelas cassações político-ideológicas, finalmente Fausto Matto Grosso teve sua anistia política oficializada. O trabalho da Comissão da Verdade, criada para identificar os crimes e restaurar os direitos das vítimas atingidas pelo regime ditatorial, foi decisivo para esse reconhecimento.

VITÓRIA DOS DEMOCRATAS

Representante da Comissão Nacional da Verdade em Mato Grosso do Sul, o advogado Laírson Palermo, que é membro do Comitê Memória,Verdade e Justiça/MS (da Rede Brasil Memória,Verdade e Justiça), comentou assim esta histórica vitória obtida pelos democratas:

"Na condição de advogado da médica Maria Augusta Rahe, viúva e companheira do saúdoso Fausto Matto Grosso, conseguimos com sucesso a portaria que veio ratificaa a sua anistia política. Fausto foi militante da Ação Popular e depois do PCB, exercendo sua militância na resistência à ditadura militar. Por isto, foi cassado na função de professor do Curso de Engenharia na Universidade Federal de Mato Grosso (a UFMT, hoje UFMS)". E acrescentou: "Nosso Comitê Memória,Verdade e Justiça vai realizar o ato público para entregar a portaria anistiadora aos familiares do Fausto. O documento que reconhece oficialmente sua condição de anistiado político é o reconhecimento do Estado Brasileiro das violações de seus direitos. É um ato não só de afirmação jurídica, mas de simbolismo vivo para que ninguém não se esqueça de tudo que aconteceu e para que nunca mais aconteça".

Engenheiro civil e professor do Curso de Engenharia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Francisco Fausto Matto Grosso Pereira foi também atuante vereador (MDB e PCB), secretário estadual de Planejamento e de Ciência e Tecnologia, palestrante, escritor e articulista de veículos de comunicação. Morreu em 1º de junho de 2022, aos 73 anos.



SERVIÇO