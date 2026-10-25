Menor bolsonarista mata Ewerton após briga por vaga (vídeos)

Ewerton Rodrigues da Silva, de 34 anos, foi assassinado a tiros na noite de sábado (24.out.26), em Bonito (MS). Alex Machado Leite, de 30 anos, também foi ferido a tiros.

Segundo apuração do MS Notícias, o autor dos disparos é um adolescente de 16 anos, filho de Márcio Cossari, de 47 anos.

Ewerton foi atingido por tiros no abdômen, no tórax e na coxa direita. Ele chegou a ser levado ao Hospital Darcy João Bigaton, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixa dois filhos e a viúva grávida.

Vítima colocada na carroceira de Saveiro seno levada ao hospital após ser alvejada. Crédito: MS Notícias

Vídeos gravados por testemunhas registraram a briga no pátio do Posto de Combustíveis Aroeira, localizado no Centro da cidade turística. Nos últimos anos, a cidade foi tomada pela violência da extrema direita armada.

Tanto as vítimas quanto o autor participavam de uma carreata política a favor do extremista de direita Flávio Bolsonaro.

Menor com a arma em punho efetuando disparos.

A carreata foi organizada pelo prefeito Josmail Rodrigues e, no início da noite, o grupo de extremistas foi beber no posto de combustíveis que tem um bar anexo que pertence a um empresário também de extrema direita.

O assassinato e a tentativa de assassinato por parte do menor ocorreram após Márcio iniciar uma briga por vaga de estacionamento com Alex e Ewerton. Apuramos que eles foram às vias de fato, mas Márcio acabou levando a pior e apanhou. Então, o menor pegou a arma na caminhonete e efetuou diversos disparos.

O MS Notícias apurou que pai e filho fugiram na caminhonete Hilux prata de Márcio após o crime. Eis o vídeo:

Apesar de ser extremista de direita, Ewerton era conhecido na cidade por ter trabalhado em diversos bares como garçom. Testemunhas o citaram como uma pessoa educada e atenciosa.

Já o adolescente e seu pai, Márcio, têm histórico de comportamento agressivo na escola. Márcio já chegou a ofender professores para defender o filho, que acaba de se tornar assassino ainda na juventude.

Ironicamente, a reportagem só não cita o nome e disponibiliza imagens do adolescente neste conteúdo porque sua identidade é protegida pelo artigo 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), direito atacado por Flávio Bolsonaro, candidato da família do adolescente e das vítimas.