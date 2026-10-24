As 4 mentiras descaradas de Flávio Bolsonaro no debate

Flávio Bolsonaro (PL) teve ao menos quatro declarações mentirosas durante o debate presidencial da TV Globo.

As falas envolveram a pandemia de covid-19, a transposição do São Francisco, a promessa de reajustar aposentadorias acima da inflação e os direitos dos animais.

Lula e Flávio se enfrentaram no último debate antes do segundo turno de 2026, em confronto marcado por acusações, promessas econômicas e declarações contestadas sobre políticas públicas.

A checagem também classificou como imprecisas afirmações do senador sobre os preços dos alimentos e a falta de dipirona na rede pública de saúde.

PANDEMIA E O LEGADO DE BOLSONARO

Flávio afirmou que Jair Bolsonaro não debochou de pessoas com falta de ar durante a pandemia de covid-19. A checagem classificou a declaração como falsa e apontou ocasiões em que o ex-presidente imitou pessoas com dificuldade para respirar.

Lula responsabilizou o governo anterior pelas mortes durante a pandemia e lembrou a crise de oxigênio em Manaus. Flávio contestou as críticas à atuação do pai.

O senador também afirmou que Jair Bolsonaro levou água ao Nordeste. Segundo a checagem, as obras da transposição do rio São Francisco já estavam 90% concluídas em 2019, quando Bolsonaro assumiu a Presidência.

Na área da saúde, Flávio declarou que faltava dipirona nas unidades básicas. A reportagem classificou a afirmação como imprecisa e apontou que uma grande falta do medicamento na rede pública havia sido registrada em 2022, durante o governo Bolsonaro.

ALIMENTOS E SALÁRIO MÍNIMO

Flávio afirmou que arroz, feijão e carne ficaram mais caros no governo Lula. A checagem classificou a declaração como imprecisa.

Nos primeiros 44 meses de cada gestão, o grupo Alimentação e Bebidas do IPCA acumulou alta de 15,9% no governo Lula, ante 44,2% no governo Bolsonaro.

O senador também prometeu reajustar o salário mínimo e as aposentadorias acima da inflação. A promessa contrasta com discussões entre assessores de sua campanha sobre desvincular os reajustes previdenciários e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) dos ganhos reais do mínimo.

Pela proposta relatada na checagem, aposentadorias, pensões e BPC poderiam ter apenas a reposição da inflação, sem aumento real.

Lula afirmou que, sem a política de valorização do salário mínimo adotada pelos governos do PT, o valor seria inferior a R$ 900. A checagem considerou a afirmação verdadeira e estimou o valor corrigido pela inflação em R$ 852.

PROMESSAS E CONTRADIÇÕES

Flávio prometeu ampliar os direitos dos animais. A reportagem classificou a declaração como falsa em relação ao programa eleitoral registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no qual não encontrou menção ao tema.

O senador também afirmou que Lula não frequenta supermercados porque mora em um palácio. A checagem contestou a declaração e destacou que o presidente reside no Palácio do Planalto, edifício público que tem esse nome.

Flávio prometeu reajustar o salário mínimo acima da inflação e disse que beneficiários do Bolsa Família poderiam continuar recebendo o benefício por um período após conseguirem emprego formal ou abrirem uma empresa.

Também afirmou que compraria as dívidas dos brasileiros endividados. Lula respondeu que seu governo já adota medidas nessa direção.

ILHA E SUSPEITA DE SOCIEDADE

A disputa envolvendo o jogador Richarlison voltou ao debate. Lula mencionou a ilha em Angra dos Reis cuja posse é contestada pelo atleta e que envolve uma empresa ligada ao advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio.

O senador afirmou que o caso transitou em julgado e desviou a discussão para uma acusação sobre um uísque que, segundo ele, teria sido recebido por Lula e custado R$ 500 mil.

A disputa envolve direitos de ocupação de uma área da União e versões conflitantes sobre negociações. Flávio nega ter comprado, vendido ou intermediado o imóvel.

Outro tema foi a relação entre Flávio, Tomaz e Daniel Vorcaro. Lula chamou o senador de sócio do advogado. A checagem do MS Notícias apontou que a Polícia Federal levantou a suspeita de sociedade de fato entre Flávio e Tomaz, citando, entre outros elementos, o cadastro do senador como “usuário master” de uma conta bancária.

A suspeita não equivale a uma comprovação definitiva de sociedade ou de crime.

A jornalista Manuela Borges também citou reportagem da revista Piauí segundo a qual a Polícia Federal identificou 110 contatos entre Flávio e Vorcaro: 96 mensagens e 14 ligações, das quais oito foram atendidas.

Lula afirmou que Flávio pediu dinheiro a Vorcaro. O senador respondeu que os recursos solicitados foram destinados à produção do filme Dark Horse.

AMAZÔNIA E AGRONEGÓCIO

Flávio acusou Lula de prejudicar o agronegócio. A checagem contestou a afirmação e citou o Plano Safra 2026/2027, anunciado pelo governo federal com R$ 622 bilhões destinados ao setor agropecuário.

A comentarista Juliana Dal Piva apontou uma contradição entre o discurso do senador e os cortes de R$ 250 bilhões mencionados em sua proposta econômica. Também criticou a falta de medidas concretas para a região amazônica, apesar das declarações de Flávio sobre reduzir entraves ambientais.

Lula defendeu a preservação da floresta e afirmou que a Amazônia em pé vale mais do que a exploração econômica de baixa produtividade. A checagem classificou a declaração como verdadeira e citou estimativa segundo a qual a floresta preservada pode valer cerca de sete vezes mais do que quando explorada por atividades como pecuária e agricultura de baixa produtividade.

TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA

Os candidatos também disputaram o legado de obras de infraestrutura. Flávio afirmou que há mais de 11 mil obras paradas no governo Lula e prometeu concluir a Transnordestina, investir em rodovias e ampliar a conectividade.

O senador defendeu concessões de rodovias e pedágio gratuito para motociclistas. O comentarista Eduardo Moreira questionou como a gratuidade seria financiada e observou que concessões transferem a operação de serviços à iniciativa privada.

Lula respondeu que seu governo investiu mais em infraestrutura e citou obras nos diferentes modais de transporte. Também afirmou que os governos do PT ampliaram o salário mínimo e levaram indústrias automobilísticas a estados do Nordeste.

Flávio ainda prometeu concluir rodovias de integração do Centro-Oeste e dar continuidade a concessões de portos.

ATAQUE AOS “NOVE DEDOS”

Lula disse ter se sentido ofendido por Flávio usar a expressão “nove dedos”. O presidente lembrou que perdeu um dedo enquanto trabalhava na indústria e afirmou que o senador nunca trabalhou nem teve carteira assinada.

Flávio pediu desculpas pelo comentário. A troca levou a disputa eleitoral para a trajetória pessoal dos candidatos.

Na segurança pública, Lula questionou a defesa feita por Flávio de um policial que matou uma menina de cinco anos com um tiro de fuzil. O senador, por sua vez, acusou o governo petista de levar o Comando Vermelho ao Nordeste.

Lula anunciou a intenção de criar o Ministério da Segurança Pública e citou ações de seu governo na região, incluindo investimentos na indústria automobilística.