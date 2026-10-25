TRE-MS ignora STF e zonas eleitorais fecham às 16h

Diversas urnas foram fechadas às 16h, horário local (17h de Brasília), em Campo Grande (MS). A medida contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prorrogação das sessões de votação em todo o Brasil, neste domingo (25.out.26), até às 18h de Brasília (17h no horário local).

O MS Notícias recebeu denúncias de fechamento de urnas às 16h na 8ª Zona Eleitoral, Juiz Waldir Peixoto Barbosa, localizada nas proximidades da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no bairro Universitário, na Capital de MS.

Segundo apurou o jornal, presidentes de seções eleitorais e mesários sul-mato-grossenses não receberam informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) sobre o adiamento do encerramento da votação.

Eleitores que chegaram às 16h15 já encontraram portas das sessões fechadas. Foto: MS Notícias

Com isso, eleitores estão chegando aos locais de votação e reivindicando o direito de votar com base na decisão do STF.

“Às 16h seguimos com o fluxo comum: encerramos as votações e entregas das mídias. As urnas já estão saindo da escola. Ninguém do TRE entrou em contato com a gente, não recebemos ofício. Em outras escolas está tendo esse problema, porque os eleitores estão chegando”, relatou uma mesária que preferiu não se identificar.

Conversas em grupos internos da equipe de atendimento aos eleitores da escola reforçam os indícios de que o TRE-MS não comunicou aos mesários a decisão do STF sobre a prorrogação da votação.

A reportagem tentou contato com o TRE-MS para obter explicações sobre o descumprimento da decisão no estado, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação do órgão.

AMPLIAÇÃO DO HORÁRIO DE VOTAÇÃO

A medida, decidida pelo ministro Cristiano Zanin, atendeu a uma reclamação constitucional apresentada pela Coligação Brasil Pronto Pra Mais, que denunciou a insuficiência na frota de transporte público nos municípios baianos de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, o que estaria prejudicando o deslocamento dos eleitores aos locais de votação. O mesmo ocorreu na Capital de São Paulo.

Diante da gravidade e da urgência dos fatos, relatados ao Supremo no final da tarde, o relator determinou a prorrogação por duas horas do encerramento da votação em todas as seções do Brasil, cabendo ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) o cumprimento da decisão.

Flávio Bolsonaro (PL) também havia solicitado a extensão do horário de votação, abrangendo áreas afetadas por chuvas no Paraná e Santa Catarina.

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