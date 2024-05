Desafio de Haddad cala Kim Kataguiri e destrói fake news do MBL (vídeo)

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) deve estar com a voz embargada até agora.

Ontem (22.mai.24), durante a sessão da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, ele tentou emparedar o ministro da Fazenda Fernando Haddad com distorções, mas acabou praticamente humilhado e as narrativas falsas foram destruídas pelo ministro.

Durante sua resposta, Haddad desafiou Kim a criticar o governador bolsonarista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por uma medida do governador que ampliou a cobrança do ICMS em São Paulo, acerca de compras onlines. “Vocês querem ideologizar o debate, isso é ruim. Vocês passaram pano para o contrabando, estimularam o contrabando. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. O senhor deveria estar criticando os governadores. Eu sou a favor do que eles fizeram, eu agradeci aqui […] o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual. O senhor está querendo atribuir ao governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, foi uma decisão correta dos governadores”, iniciou Fernando Haddad.

“O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né. Não fará isso. Pegue o microfone e fale mal do Tarcísio. Vamos lá, coragem!”, desafiou o ministro da Fazenda.

O deputado Kim ficou desconcertado e sem palavras. Confira no vídeo abaixo: