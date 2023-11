Em Brasília, Zeca cobra soluções de poços artesianos e recursos para a Agricultura Familiar

O deputado estadual Zeca do PT esteve presente em uma reunião nesta quarta-feira (29.nov.23) em Brasília (DF) com a equipe técnica do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, liderada pelo Ministro Paulo Teixeira. O parlamentar discutiu a alocação de recursos para Mato Grosso do Sul por meio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER) e da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar.

"A reunião com a equipe do Ministro Paulo Teixeira foi muito positiva, onde discutimos a alocação dos recursos que o Ministério do Desenvolvimento Agrário investirá em Mato Grosso do Sul", declarou o político.

Durante a visita, Zeca do PT também abordou a falta de efetividade dos poços artesianos em núcleos da Agricultura Familiar. "Também buscamos soluções para um problema crônico que é realidade nos assentamentos e aldeias de nosso Estado, que é a precariedade da estrutura de poços artesianos. Vamos seguir lutando para que esses trabalhadores tenham acesso a água de qualidade para impulsionar suas produções", afirmou.

O deputado federal Vander Loubet, o diretor-presidente da Agraer, Washington Willeman, o secretário executivo Beto Melo, Katia Guimarães, líder do PT no Senado e Thiago Borges, coordenador do MDA, também participaram das reuniões com Zeca do PT.