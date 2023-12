Feirão de Empregos disponibiliza 509 vagas em diferentes setores na terça-feira

Para dar celeridade aos processos seletivos e aproximar empresas contratantes e trabalhadores que estão em busca por uma colocação no mercado de trabalho neste ano que se finda, a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS), promove nesta terça-feira(12), o Feirão da Empregabilidade.

Estarão presentes as equipes de recrutamento de 12 empresas dos segmentos de assessoria de cobrança, prestadora de serviços, construção civil, alimentação, logística, atacadista e supermercadista. São 509 oportunidades para contratação imediata que se destacam nas áreas de Serviços, Construção Civil e Comércio, nas funções de auxiliar de cobrança, servente de limpeza, auxiliar de armazenamento, pedreiro e servente de obras (para trabalhar na Capital, Sidrolândia e Ribas do Rio Pardo) e operador de caixa na rede supermercadista, além das mais de duas mil oportunidades disponíveis na Funtrab em variadas áreas.

A Funtrab, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), alinhada à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado, que tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda, atua como mediadora das relações de intermediação entre o trabalhador e a vaga.

As empresas contratantes do Feirão atendem no piso térreo da Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 08 às 16 horas. Os interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Cláudia Yuri, Funtrab

Foto: Bruno Rezende/Arquivo

Fonte: Governo MS