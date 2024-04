Gerson diz que polarização não pode comprometer parcerias com Governo Federal

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, saiu em defesa de parcerias institucionais entre o Governo do Estado e a União independente das diferenças ideológicas e do último embate eleitoral na disputa presidencial . "Defendo uma postura republicana e democrática. A eleição acabou .Lula não é o presidente da esquerda ou da direita .

Ele é o presidente de todos os brasileiros. A polarização política não pode servir de pretexto para torcermos contra o Brasil ", pontuou Gerson na declaração de voto em favor de moção do deputado Zeca do PT de parabenização pelo anúncio da construção de 2 mil casas populares no Estado .

" A eleição se esgota quando o resultado é homologado pela Justiça Eleitoral. Não tem sentido prolongar o embate eleitoral ao longo dos 4 anos . Participei do evento de lançamento das exportações de carne para a China com a participação do Lula , assim como prestigiei o ex- presidente Jair Bolsonaro, quando esteve nos Assentamentos Itamarati em Ponta Porã e Santa Mônica, em Terenos. Na condição de deputado, tenho que colocar os interesses da população do meu Estado, acima de quaisquer divergências pontuais com quem está à frente do Governo Federal ", destacou .