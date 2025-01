Gestão de Papy aprimora relações políticas em todos os níveis e a representação popular nos mandatos

Um dos maiores e mais complexos desafios da política é dar a ela suas melhores práticas em benefício do bem comum. Para alcançar este objetivo, é fundamental superar as eventuais paixões ideológicas ou até mesmo as fissuras decorrentes dos mais agudos embates partidários e eleitorais. Em Campo Grande, as gestões do Legislativo e Executivo, em todos os níveis, se encarregam de comprovar que tal demonstração de espírito público é possível.

A Câmara de Vereadores é um dos fios condutores deste processo de maturidade política e institucional. Com a gestão recém-iniciada da Mesa Diretora, presidida pelo vereador Papy (PSDB), a Casa transformou-se num autêntico criadouro de saudáveis e produtivas convivências institucionais e políticas. Em menos de um mês e antes de iniciar as atividades regimentais, os vereadores, liderados por Papy, protagonizam com peso igual papéis de elevada relevância em favor da população.

VOLUME NA AGENDA

O presidente da Câmara de Campo Grande, Papy (PSDB), recebeu o deputado federal Vander Loubet (PT), em sua primeira agenda no gabinete da presidência da Câmara Municipal. Foto: Reprodução

O caderno de agendas da presidência está tomado por um volume de compromissos que se multiplicam desde a posse de Papy. Além da prefeita Adriane Lopes (PP) e do governador em exercício José Carlos Barbosinha (PSD), a Câmara já recebeu dezenas de parlamentares estaduais e federais. Todos os encontros focalizaram a melhor maneira de canalizar a soma de forças para garantir investimentos nas demandas essenciais da cidade. “A realidade local já é de uma cidade com um milhão de moradores. Assim, as demandas aumentam e são mais exigentes”, avalia Papy.

Ele considera das mais frutíferas a sequência de agendas que cumpre antes de realizar a primeira sessão do ano. Na quinta-feira, por exemplo, foi a vez de conversar com a prefeita Adriane Lopes e ajustar com ela uma rota segura e relação construtiva para o município. “Os vereadores, todos, estão comprometidos com esta busca, sem prejuízo da opção partidária de cada um. O Legislativo preserva e fortalece sua autonomia, mas não ignora a responsabilidade que tem com os campo-grandenses”, assinala.

Papy (PSDB) recebe em seu gabinete o vice-governador Barbosinha. Foto: Reprodução

É essencial observar que nesta rotina de diálogos Papy chama os seus colegas para fazer parte da agenda, sinal de que evita protagonismo isolado e quer todos os mandatos compartilhando as soluções. Na conversa com a prefeita, além de abordar projetos e medidas que devem ser apresentados, Papy e Adriane trataram também de outra prioridade, a retomada de obras ainda inconclusas.

“A visita é para começarmos a pensar Campo Grande nesse desafio de legislar e governar a cidade. Então, é uma visita não só de cortesia, mas de alinhamento para o início do ano legislativo”, explicou a prefeita. Papy disse que os 29 vereadores estão prontos para defender os interesses dos campo-grandenses. O presidente colocou a Câmara à disposição para atender às demandas do Executivo para o desenvolvimento da Capital.

BANCADA

A senadora Soraya Thronicke (Podemos), o presidente da Câmara de Campo Grande (MS), Papy (PSDB) e o vereador Landmark Rios (PT). Foto: Eliza Mustafa

Embora tenha recebido visitas de cortesia de membros da bancada federal, Papy projetou um encontro amplo com todos eles. Em princípio, seria no dia 25 deste mês, porém a conversa foi reagendada para 10 de fevereiro. Até aqui, já foram recebidos na Câmara os três senadores: Soraya Thronicke (Podemos), Tereza Cristina (PP) e Nelsinho Trad (PSD).

Da esquerda para a direita: os vereadores Landmark Rios (PT), Dr. Victor Rocha (PSDB), o presidente da Câmara de Campo Grande (MS), vereador Papy (PSDB), a senadora Tereza Cristina (PP), o vereador Veterinário Francisco (UB) e o vereador Maicon Nogueira (PP). Foto: Eliza Mustafa

O senador Nelsinho Trad (PSD), em conversa com o presidente da Câmara de Campo Grande, Papy. Foto: Reprodução

Os deputados federais Vander Loubet (PT), Camila Jara (PT), Rodolfo Nogueira (PL) e Beto Pereira (PSDB) também atenderam ao convite da presidência.

A deputada federal Camila Jara teve grande recepção de vereadores na Câmara Municipal de Campo Grande (MS). Foto: Eliza Mustafa

Papy e seus colegas da Mesa Diretora estão empenhados em realizar uma gestão dinâmica, propositiva e transparente, potencializando o papel dos mandatos na defesa das reivindicações dos campo-grandenses. Este é, por exemplo, um dos objetivos do alinhamento com a bancada federal, tendo em vista a construção das propostas para emendas parlamentares de interesse da Capital.