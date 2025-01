Vander e Papy articulam protagonismo da Câmara nas emendas federais

O deputado federal Vander Loubet (PT) chegou a Campo Grande (MS) na manhã desta 5ª-feira (2.jan.25) e esteve no gabinete da presidência da Câmara Municipal, onde o vereador Papy (PSDB) o recebeu para articulação.

Conforme apurado pelo MS Notícias, a reunião desta manhã também contou com a presença dos vereadores Landmark Rios (PT), Leinha (Avante), Prof. Juari (PSDB) e o Dr. Jamal (MDB).

Landmark fez um panorama do encontro: "O deputado Vander Loubet colocou seu mandato à disposição da Câmara, reafirmando a aliança que o Partido dos Trabalhadores terá com o presidente Papy. Queremos que Campo Grande tenha uma cartela de projetos e como eu já disse, ajudar o Executivo a escolher as melhores propostas. O deputado propôs que a Câmara seja mais protagonista junto a Bancada Federal, porque o vereador mora onde? Ele mora no bairro, mora na ação social, mora nos anseios dos segmentos, das classes, por direitos trabalhistas. Então, a reunião girou em torno disso", contou o vereador estreante que tem forte apoio de Vander.

O deputado estava em Porto Murtinho (MS), de onde é natural. Ele passou a virada do ano com os familiares e não conseguiu chegar a tempo da eleição de Papy como chefe da Casa de Leis. "Então, hoje pela manhã fui dar os parabéns ao Papy, um parlamentar jovem, que com certeza vai contribuir muito para a cidade com toda sua capacidade de diálogo. Foi uma visita de cortesia para reafirmar nosso compromisso com a presidência da Câmara e toda a população campo-grandense", revelou.

Mesmo sendo uma agenda não oficial, Vander sugeriu que a conversa com os vereadores indica uma nova fase para a gestão da cidade. "Sugeri que o presidente da Casa chame a bancada federal assim que voltarem os trabalhos em fevereiro, para a gente intensificar mais essa relação da Câmara da Capital. A Câmara pode e deve estar mais participativa para que possamos alinhar a destinação de recursos para a cidade", concluiu o deputado federal.

Procuramos o Papy por mensagem para comentar a visita do deputado Vander, mas não recebemos posicionamento até a publicação deste conteúdo.