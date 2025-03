"HabitaÃ§Ã£o Ã© dignidade e justiÃ§a social", afirma Landmark em lanÃ§amento de moradias

O vereador Landmark Rios (PT) participou nesta segunda-feira (31), em Campo Grande, do ato de assinatura de contratos habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, que contemplará 483 famílias indígenas e da agricultura familiar com unidades habitacionais rurais e urbanas em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

O evento, realizado na sede da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), é considerado um marco para as políticas públicas de moradia e contou com a presença de autoridades federais, estaduais e representantes de movimentos sociais.



Durante o encontro, Landmark destacou que as ações anunciadas reforçam o compromisso do Governo Federal com a justiça social e dialogam diretamente com as bandeiras que o seu mandato defende.



“É um marco de uma parceria que está dando certo entre o Governo Federal, os municípios de Mato Grosso do Sul e o Governo do Estado. São mais de 480 casas, atingindo mais de 10 municípios, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, em sua vertente rural, levando dignidade para as nossas famílias indígenas e assentadas do estado”, afirmou o parlamentar.



Ao todo, serão 383 unidades habitacionais rurais, distribuídas entre assentamentos e aldeias dos municípios de Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Itaquiraí, Japorã, Juti, Miranda, Nioaque e Paranhos, além de 100 unidades urbanas nos municípios de Terenos e Jaraguari, totalizando cerca de R$ 41,7 milhões em investimentos.



O deputado federal Vander Loubet (PT), um dos principais articuladores da pauta no Congresso Nacional, ressaltou que a retomada dos investimentos habitacionais é fruto da prioridade do Governo Lula com quem mais precisa.



“Esse é um momento histórico. Tínhamos um programa paralisado nos últimos seis anos, e hoje temos novamente vontade política. São 1.687 casas já retomadas, e agora mais 483 em parceria entre Governo Federal, Estado e Municípios. O governo Lula governa para todos, sem distinção de ideologia, respeitando o cidadão”, declarou Vander.



O governador Eduardo Riedel (PSDB) reforçou que o Estado tem atuado em cooperação com a União para ampliar o acesso à moradia digna, especialmente em comunidades indígenas e assentamentos.



“Essa ação integrada entre municípios, Estado e Governo Federal é essencial. A casa representa o lar e a dignidade de muitas famílias. O programa está chegando onde mais precisa, e esse é o resultado de um trabalho coletivo”, afirmou o governador, destacando ainda o papel da bancada federal nas destinações de recursos para habitação.



A iniciativa é parte de uma política ampla que visa combater o déficit habitacional, garantir segurança jurídica e qualidade de vida para populações vulneráveis — temas que têm sido prioridade no mandato do vereador Landmark, sobretudo em sua atuação junto a comunidades indígenas, rurais e urbanas em processo de regularização fundiária.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, além do governador, do deputado Vander e do vereador Landmark, também estiveram: o secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Luiz Henrique Eloy Terena ; o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro (PP); o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e prefeito de Itaquiraí, Thales Tomazelli (PSDB); o senador Nelsinho Trad (PSD); os deputados federais Dagoberto Nogueira (PSDB) e Geraldo Resende (PSDB); os deputados estaduais Zeca do PT, Paulo Corrêa (PSDB), Pedro Kemp (PT) e Mara Caseiro (PSDB); a senadora Soraya Thronicke; secretários de Estado; prefeitos dos municípios beneficiados; representantes de secretarias estaduais, como a Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura e a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab); o superintendente regional da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul; além de caciques, lideranças indígenas e beneficiários dos programas habitacionais.